تعرف على الموعد النهائي لمواجهة الزمالك ضد المقاصة

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

الزمالك والمقاصة

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر المقاصة، في ربع نهائي كأس مصر، ستقام في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء ببرج العرب، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الموعد لم يتم تعديله أو تغييره كما تردد في الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن المباراة لن يتم تأجيلها. يدخل فريق القلعة البيضاء معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، في إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مواجهة مصر المقاصة.

ويركز الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة. وأعلن ميتشو قائمة الزمالك

ويركز الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة.



وأعلن ميتشو قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة وجاءت كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.



في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز.



في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - محمود عبد الرزاق (شيكابالا) - محمد أوناجم - محمد عنتر - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو.



في خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.