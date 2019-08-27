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«ولاد رزق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 20 يوما

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الإثنين مليونا و263 ألفا و504 جنيهات، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 20 يوم عرض إلى نحو 77.5 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
فيلم "ولاد رزق 2" يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات على أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم
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نجيب-عياد

إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.
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«الفيل الأزرق 2» يصل إلى 90 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 90 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الاثنين، 650 ألفا و110 جنيهات، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" للنجم أحمد عز، والذي حقق إيرادات نحو مليون و263 ألفا و504 جنيهات. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
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سيد شعلة| نجم «همام في أمستردام» يعود ويكشف سر غيابه

استطاع الفنان صبري سعد أن يلفت الأنظار إليه بشدة ويبقى في ذاكرة المشاهد العربي، بدوره القصير في فيلم "همام في أمستردام"، الذي عُرض عام 1999، أي منذ 20 عامًا، بطولة النجم محمد هنيدي. ورغم النجاح الذي حققه "سعد" بشخصية "سيد شعلة"، وجملته الشهيرة "تعبان يا همام"، فإنه اختفى عن الأنظار تمامًا، وفاجأ الجميع بالعودة للأضواء وتصدره وأسرته غلاف المجلة الهولندية volkskrant magazine، بسبب مشاركته في فيلم سينمائي هولندي بعنوان "عائلة الحموس"، وذلك بعد أن تغيّرت ملامحه وظهرت عليه علامات الزمن.
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ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 76 مليون جنيه في 19 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الأحد مليونا و491 ألف جنيه، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 19 يوم عرض إلى ما يزيد على 76 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

75 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 18 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس السبت مليوناً و633 ألفا و306 جنيهات، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 74 مليونا و733 ألفا و306 جنيهات، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يصل لـ73 مليون جنيه في 17 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الجمعة 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 73 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
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