بعد صعوده القياسي.. هل حان وقت الاستثمار في الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ومحليا إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ويعد الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين وقت الأزمات، نظرا لاحتفاظه بقيمته

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن ارتفاع الذهب جاء نتيجة تسارع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتباطؤ النمو العالمي، وكذلك اتخاذ البنوك المركزية حول العالم قرارات بتسيير السياسية النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة. ويعد الاستثمار في الذهب أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ، نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.

نجيب ساويرس: ندرس الاستثمار في استخراج الذهب والنحاس في مصر قال نجيب ساويرس رجل الأعمال والملياردير المصري، إنه يعتزم الاستثمار في استخراج الذهب والنحاس في مصر لكنه ينتظر للاطلاع على تفاصيل قانون الثروة المعدنية الجديد، والذى يستهدف جذب مزيد من الاستثمار، بحسب وكالة رويترز. وأضاف ساويرس: "ندرس

نجيب ساويرس: ندرس الاستثمار في استخراج الذهب والنحاس في مصر

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال والملياردير المصري، إنه يعتزم الاستثمار في استخراج الذهب والنحاس في مصر لكنه ينتظر للاطلاع على تفاصيل قانون الثروة المعدنية الجديد، والذى يستهدف جذب مزيد من الاستثمار، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف ساويرس: "ندرس الاستثمار في التعدين في مصر لأننا نستثمر فيه في أنحاء العالم، يغيرون قانون التعدين هنا ونأمل أن نصبح مستثمرين هنا أيضًا، ننتظر تفاصيل القانون، يسنون قانونًا ثم يكمن الشيطان في التفاصيل، فور الانتهاء من ذلك، نعتزم البحث عن الذهب والنحاس".

وفي مايو الماضي، وافقت اللجان المتخصصة بمجلس النواب مبدئيا على تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014، والذى تضمن إلغاء إصدار اتفاقيات للبحث عن الذهب للشركات، لتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمر حتى يقوم بالبحث فى المنطقة التى يختارها.

وتستهدف التعديلات الجديدة فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، وهو ما يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات.

الذهب ملاذ آمن

يرى إيهاب السعيد المحلل المالي، أن الذهب يعد الملاذ الآمن للمستثمرين خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تقلبات البورصة، وانخفاض الفائدة على الأوعية الادخارية في البنوك.

وأضاف السعيد أن ارتفاع أسعار الذهب ووصوله لهذا المستوى يعد من أكثر العوامل التى تدفع المستثمرين للاستثمار فيه.

وارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل فى الجلسة السابقة ذروته في أكثر من 6 سنوات، مع استمرار قلق المستثمرين وإقبالهم على المعدن كملاذ آمن في ظل عدم اليقين المحيط بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1530.28 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار أمس الإثنين، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1540.80 دولار.

الوقت الحالي غير مناسب للاستثمار في الذهب

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الوقت الحالي لا يعد مناسبا للاستثمار في الذهب، لافتا إلى أن أفضل توقيت لشراء الذهب من جانب المستثمرين يكون في حالة انخفاضه وليس صعوده، بحيث يلجأ المستثمر إلى شراء الذهب وقت انخفاضه، ثم بيعه وقت ارتفاعه، سواء كان سبائك أو مشغولات ذهبية.

وتعد السبائك من أفضل طرق الاستثمار فى الذهب، وهى تناسب أكثر صغار المستثمرين، ورغم ازدياد صعوبة حفظ السبائك مع زيادة وزنها وكميتها، فإنها من أكثر الأنواع محافظة على القيمة.

وأضاف عبده أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى عدة أسباب وأهمها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الصراع الأمريكي الإيراني، فضلا عن انخفاض الفائدة على الدولار.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الذهب يعد ملاذا آمنا للمستثمرين وقت الأزمات نظرا لأنه يعتبر مخزونا للقيمة وليس له بدائل أخرى.

بينما يرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تقلبات سعر الصرف فى الوقت الحالي، قد تحد من إمكانية لجوء المستثمرين للاستثمار فى الذهب، خاصة أن سعره فى مصر مرهون بسعر الدولار.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر إلى أعلى مستوى لها، ليسجل سعر عيار 21 حاليا نحو 705 جنيهات، وسجل عيار 24 نحو 806 جنيهات، وعيار 18 نحو 604 جنيهات، بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5640 جنيها.