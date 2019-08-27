العربي: إنشاء مصنع سوميتومو بورسعيد يوفر 1000 وظيفة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

المجلس المصري الياباني

كشف المهندس إبرهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن البدء في إنشاء مصنع «سوميتومو» في بور سعيد، الذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري الياباني بحضور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الخارجية، والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين وما يزيد على 50 من رجال الأعمال المصريين واليابانيين، وقال العربي إن مجلس الأعمال المصري الياباني، يسعى جاهدًا لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر.

وأكد إبراهيم العربي أن مصر لا تدخر جهدا في هذا الشأن، مشيدًا بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر مثل شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة أوراسكوم ومودن ماشنزي. وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري في يوكوهاما باليابان عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة