العربي: إنشاء مصنع سوميتومو بورسعيد يوفر 1000 وظيفة
تحرير:أحمد البرماوي
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
المجلس المصري الياباني
كشف المهندس إبرهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن البدء في إنشاء مصنع «سوميتومو» في بور سعيد، الذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري الياباني بحضور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الخارجية، والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين وما يزيد على 50 من رجال الأعمال المصريين واليابانيين، وقال العربي إن مجلس الأعمال المصري الياباني، يسعى جاهدًا لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر.
وأكد إبراهيم العربي أن مصر لا تدخر جهدا في هذا الشأن، مشيدًا بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر مثل شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة أوراسكوم ومودن ماشنزي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري في يوكوهاما باليابان عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة
وأكد إبراهيم العربي أن مصر لا تدخر جهدا في هذا الشأن، مشيدًا بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر مثل شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة أوراسكوم ومودن ماشنزي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري في يوكوهاما باليابان عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة للشراكة والاستثمار الياباني في مصر وفرص التعاون بين الجانبين والذي قدمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد غداً، الأربعاء في اليابان.
ومن المقرر أن يوضح الرئيس لاسيسي خلال الجلسة، موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية والتى تتناغم مع أجندتها لعام 2063 والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة الإفريقية.