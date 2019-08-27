رياضة

المنتخب الأوليمبي يستدعي ثلاثي الزمالك لمعسكر سبتمبر

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
شوقي غريب
شوقي غريب
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه سيتم استدعاء 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه قرر استدعاء إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام للمعسكر. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي معسكرا مغلقا بداية الشهر المقبل، على أن يتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية يومي 7 و10 سبتمير المقبل، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.
ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودي إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020، بينما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني قائمة لاعبيه نهاية شهر أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر المقبل ويستمر
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منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

طائرة مصر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين

تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة. وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16، لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22 ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.
محمد فضل

محمد فضل ينافس على منصب المشرف على منتخب مصر

يتنافس 3 مرشحين لتولي منصب المشرف على منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة؛ للعمل مع الجهاز الفني المقرر تعيينه لقيادة الفراعنة، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنافسة تنحصر بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بجانب حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق. وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قال إن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية.
دييجو-سيميوني (1)

كيف سيتعامل سيميوني مع ورطته الجديدة؟

أصبح مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مأزق بعد عودة دييجو كوستا للتدريبات، عقب تعافيه من الإصابة ليصبح جاهزا للعب في الليجا بعد 4 أشهر من الغياب، حيث سينبغي عليه الاعتماد على 3 مهاجمين في تشكيلة فريق العاصمة الإسبانية. ومع عودة المهاجم الدولي الإسباني، الغائب عن آخر 9 مباريات للروخيبلانكوس في الدوري -ثمانية لعقوبة الإيقاف عقب جذبه لقميص الحكم الموسم الماضي أمام برشلونة ومباراة أخرى للإصابة أمام ليجانيس الأحد الماضي- سيحظى سيميوني بثلاثة مهاجمين من العيار الثقيل «كوستا وألفارو موراتا وجواو فيلكس».
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفة رسمية، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على ترك لاعبي الفريقين الصاعدين للنهائي للمشاركة مع فرقهما ثم العودة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر المقبل، وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن نهائي الكأس سيقام في برج العرب بالإسكندرية.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

جلسة بين عامر حسين وشوقي غريب لحسم موعد نهائي الكأس

يعقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، غدًا أو بعد غدٍ؛ لحسم موعد نهائي كأس مصر، ويسعى عامر لإقناع غريب بترك لاعبي المنتخب الأوليمبي المنضمين من الفريقين الصاعدين لنهائي الكأس، وفي حال موافقة غريب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، أنه في حالة موافقة غريب فسيكون الاتجاه الأقرب إقامة النهائي يوم 4 أو 5 سبتمبر، وفي حال رفض مدرب المنتخب فأن النهائي قد يقام يوم 11 أو 12 من الشهر المقبل.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
ميدو - مصر للمقاصة (3)

المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.
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