المنتخب الأوليمبي يستدعي ثلاثي الزمالك لمعسكر سبتمبر

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

شوقي غريب

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه سيتم استدعاء 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه قرر استدعاء إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام للمعسكر. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي معسكرا مغلقا بداية الشهر المقبل، على أن يتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية يومي 7 و10 سبتمير المقبل، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.

ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودي إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020، بينما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني قائمة لاعبيه نهاية شهر أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر المقبل ويستمر

ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودي إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020، بينما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني قائمة لاعبيه نهاية شهر أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر المقبل ويستمر حتى موعد المباراة الثانية.



يذكر أن معسكر المنتخب الأوليمبي المصري بقيادة شوقي غريب يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وتعد في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأوليمبية بطوكيو 2020.

