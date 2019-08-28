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للحصول على اللكتين النباتي.. تناول الفول السوداني

أوضحت الأبحاث أن فول الصويا يساعد في التقليل من الكوليسترول وخطورة الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وبجانب كل ذلك فهو مصدر جيد للكتين
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الفاصوليا الحمراء
الفاصوليا الحمراء
توجد كثير من العناصر الغذائية المهمة التي لا نعلم عنها الكثير؛ على سبيل المثال، اللكتين، فهو من أهم ما يمكن أن تتناوله للحفاظ على الصحة بشكل عام. يعد اللكتين نوعا محددا من البروتين، ويوجد بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأطعمة التي نتناولها، والمنتجات الحيوانية، كما أنه يلعب دورا مهما في عمليات كثيرة في الجسم، بما في ذلك وظائف الجهاز المناعي ونمو الخلايا، ويُنصح دائمًا بتناول الفاصوليا الحمراء، وفول الصويا، والقمح. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
اقترحت الأبحاث أن اللكتين النباتي يتميز بفاعلية كبيرة، حيث يقوم بدور مهم في معالجة السرطان، ومع ذلك فإن تناول كميات كبيرة من اللكتين من المحتمل أن يتلف القناة الهضمية، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهيج، وتنتج أعراض تتمثل في القيء والغثيان، كما أنه يساعد القناة الهضمية على امتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم،
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أهمية-العصائر-في-فصل-الصيف

القهوة الباردة وعصير الرمان.. عصائر مرطبة في الصيف

في الشهور الأولى من فصل الصيف، لا يبلغ الحر ذروته، ويكون المناخ العام لطيفا إلى حد ما، ولكن عندما ندخل في شهري أغسطس وسبتمبر، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بمشكلات صحية كبيرة؛ على سبيل المثال، ضربة الشمس وضغط الدم المنخفض، فضلا عن السكتات الدماغية، إذ يجب الحصول على قدر كافٍ من الترطيب من خلال شرب كميات كافية من المياه والعصائر المثلجة للحفاظ على درجة حرارة الجسم، والوظائف الحيوية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
المارشيملو

هل المارشيملو يؤثر على صحة الطفل؟.. يسبب الحساسية

عند الشعور بالملل، نبحث عن الحلوى لتجلب لنا مزيدا من السعادة، على سبيل المثال الشيكولاتة تعد من الاسناك الأساسي في أي بيت، حيث تعمل بفاعلية كبيرة على زيادة الشعور بالسعادة، كما أن الشيكولاتة الداكنة تمنحك العديد من الفوائد، نظرًا للقيمة الغذائية التي توجد بها، كما أن المارشيملو من الأطعمة الترفيهية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار، هل تعلم أنه يتميز بعدة فوائد؟ بالفعل يعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويجعلك تشعر بالشبع، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي verywellfit"".
السكر-للتخلص-من-السموم

«الأسبارتام».. هذه المحليات تقتل الكبد وتسبب الأمراض

الجلوكوز هو الغذاء المفضل للمخ، كما أنه مصدر مهم للوقود لكامل الجسم، وينتجه من خلال تحطيم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ولكن هل تعلم أن بعض المُحليات يمكن أن تتداخل مع هذه العملية؟ على عكس الفواكه، فإن معظم المحليات في السوق تمنحك السعرات الحرارية فقط دون توفير أي مواد غذائية، كما أنها تزيد من مستويات السكر في الدم بسبب نقص الألياف الغذائية، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الجهاز المناعي ويمكن أن يضر الكبد. المحليات الصناعية مليئة بالمواد الكيميائية التي تسبب الشراهة، وكذلك تم ربطها بأورام المخ والسرطان. وذلك وفقا لما ذكره "Daily Health Post".
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