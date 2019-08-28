للحصول على اللكتين النباتي.. تناول الفول السوداني

أوضحت الأبحاث أن فول الصويا يساعد في التقليل من الكوليسترول وخطورة الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وبجانب كل ذلك فهو مصدر جيد للكتين

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الفاصوليا الحمراء

توجد كثير من العناصر الغذائية المهمة التي لا نعلم عنها الكثير؛ على سبيل المثال، اللكتين، فهو من أهم ما يمكن أن تتناوله للحفاظ على الصحة بشكل عام. يعد اللكتين نوعا محددا من البروتين، ويوجد بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأطعمة التي نتناولها، والمنتجات الحيوانية، كما أنه يلعب دورا مهما في عمليات كثيرة في الجسم، بما في ذلك وظائف الجهاز المناعي ونمو الخلايا، ويُنصح دائمًا بتناول الفاصوليا الحمراء، وفول الصويا، والقمح. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".

اقترحت الأبحاث أن اللكتين النباتي يتميز بفاعلية كبيرة، حيث يقوم بدور مهم في معالجة السرطان، ومع ذلك فإن تناول كميات كبيرة من اللكتين من المحتمل أن يتلف القناة الهضمية، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهيج، وتنتج أعراض تتمثل في القيء والغثيان، كما أنه يساعد القناة الهضمية على امتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم،