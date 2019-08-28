للحصول على اللكتين النباتي.. تناول الفول السوداني

أوضحت الأبحاث أن فول الصويا يساعد في التقليل من الكوليسترول وخطورة الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وبجانب كل ذلك فهو مصدر جيد للكتين
توجد كثير من العناصر الغذائية المهمة التي لا نعلم عنها الكثير؛ على سبيل المثال، اللكتين، فهو من أهم ما يمكن أن تتناوله للحفاظ على الصحة بشكل عام. يعد اللكتين نوعا محددا من البروتين، ويوجد بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأطعمة التي نتناولها، والمنتجات الحيوانية، كما أنه يلعب دورا مهما في عمليات كثيرة في الجسم، بما في ذلك وظائف الجهاز المناعي ونمو الخلايا، ويُنصح دائمًا بتناول الفاصوليا الحمراء، وفول الصويا، والقمح. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
اقترحت الأبحاث أن اللكتين النباتي يتميز بفاعلية كبيرة، حيث يقوم بدور مهم في معالجة السرطان، ومع ذلك فإن تناول كميات كبيرة من اللكتين من المحتمل أن يتلف القناة الهضمية، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهيج، وتنتج أعراض تتمثل في القيء والغثيان، كما أنه يساعد القناة الهضمية على امتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم،
اقترحت الأبحاث أن اللكتين النباتي يتميز بفاعلية كبيرة، حيث يقوم بدور مهم في معالجة السرطان، ومع ذلك فإن تناول كميات كبيرة من اللكتين من المحتمل أن يتلف القناة الهضمية، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهيج، وتنتج أعراض تتمثل في القيء والغثيان، كما أنه يساعد القناة الهضمية على امتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ولكي تحصل على معدلات معقولة منه، يمكنك تناول أطعمة صحية مثل البقوليات والحبوب الكاملة والباذنجان، ومن حسن الحظ توجد عدة طرق تقلل من كمية اللكتين التي توجد في بعض الأطعمة، فقد أوضحت الأبحاث أن طهي الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من اللكتين يقلل من آثاره الضارة.
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في ما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة معقولة من اللكتين:
1- الفاصوليا الحمراء
تعد من الخضراوات التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتين النباتي، كما أنها تعد مصدرا جيدا للكربوهيدرات، وتتميز بمعدلات سكر منخفضة، وهذا يعني أنها تمد الجسم بكميات قليلة من السكر، وإضافة إلى ذلك، تحتوي على معدلات عالية من الألياف الغذائية، وتساعد في فقدان الوزن والتحسين من صحة القناة الهضمية بشكل عام. وتحتوي الفاصوليا الحمراء أيضًا على معادن وفيتامينات حيوية مثل الحديد والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين K1، ومن أهم ما يميزها أنها غنية بمعدلات مرتفعة من بروتين اللكتين.
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2- فول الصويا
يعد مصدرا رائعا للبروتين، حيث يحتوي على واحد من أهم البروتينات النباتية التي يحتاج إليها الجسم بمعدلات كبيرة، ومن ثم فهو فعال بشكل كبير لمتبعي الحمية النباتية، إضافة إلى ذلك يعد مصدرا جيدا للمعادن والفيتامينات المهمة، خاصة الكبريت والمغنسيوم والمنجنيز وفيتامين B2، كما أنه يحتوي على مركبات أخرى تسمى إيزوفلافون، ترتبط بشكل كبير بالوقاية من السرطان وتقليل خطورة هشاشة العظام، كما أوضحت الأبحاث أن فول الصويا يساعد في التقليل من الكوليسترول وخطورة الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وبجانب كل ذلك فهو مصدر جيد للكتين.
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3- الفول السوداني
ينتمي إلى البقوليات، ويعد مصدرا جيدا للطاقة، ويحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الأحادية وغير المشبعة، وإضافة إلى ذلك، يحتوي على معدلات مرتفعة من البروتين، ومجموعة واسعة من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين E والبيوتين والثيامين، وليس ذلك فقط، بل يعد مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، ويرتبط بفوائد صحية؛ مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وحصى المرارة.
4- الطماطم
غنية بمعدلات عالية من الألياف الغذائية وفيتامين C، فتمنحك الطماطم ما يقرب من 20% من القيمة الغذائية المتطلبة يوميا من فيتامين C، كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم وحمض الفوليك، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن أهم المكونات التي توجد في الطماطم تسمى الليكوبين المضاد للأكسدة، ويعمل على التقليل من الالتهابات وأمراض القلب، كما أوضحت الدراسات الأخرى أنه يحمي من السرطان، كما أن الطماطم تحتوي على نسبة معقولة من اللكتين، ليس لها أي آثار سلبية فى صحة الإنسان.
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