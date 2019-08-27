زوج في دعوى نشوز: «منفضة جيوبي على الدقيق»

اتهمت زوجها بالبخل فى حضور أقاربه ومن بينهم والدته فوبختها حماتها وعددت مساوئها وعيوب مخبوزاتها بما أحرج الزوجة ودفعها لهجر مسكن الزوجية وطلب الطلاق

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

انفصال- تعبيرية

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، لإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه رغم تكرار عرضه الصلح عليها وعلى أسرتها، وذلك إثر خلافات زوجية متكررة بينهما، بسبب هواية زوجته المفضلة بإعداد المعجنات والمخبوزات بصورة مبالغ فيها، والإسراف فى الأمر إلى درجة تشعره بالاشمئزاز من تعاملها مع الدقيق والسمن معاملة الأطفال للصلصال، وأنه لا مانع لديها من الابتكار فى الأمر وإتلاف ما تعده، وحتى أن ما تعتاد عمله يبدو طعمه رديئا لا يمكنه تناوله، وكثيرًا ما تحاول زوجته إخفاء فشلها بحيل تزعجه.

شرح الزوج أنه بعد زواجه بنحو شهر استيقظ ذات يوم على رائحة خبز شهية، ووجد زوجته صنعت له معجنات للإفطار، تنوعت بين "باتيه حادق، وكرواسون حلو، وبيتزا"، وطلبت منه زوجته تناول الإفطار معها قبل ذهابه إلى عمله، فرحب بالفكرة تشجيعًا لها بعدما أعجبه شكل المائدة التى حضرتها زوجته ووضعت عليها المخبوزات بجانب الجبن