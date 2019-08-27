زوج في دعوى نشوز: «منفضة جيوبي على الدقيق»
اتهمت زوجها بالبخل فى حضور أقاربه ومن بينهم والدته فوبختها حماتها وعددت مساوئها وعيوب مخبوزاتها بما أحرج الزوجة ودفعها لهجر مسكن الزوجية وطلب الطلاق
تحرير:سماح عوض الله
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
انفصال- تعبيرية
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، لإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه رغم تكرار عرضه الصلح عليها وعلى أسرتها، وذلك إثر خلافات زوجية متكررة بينهما، بسبب هواية زوجته المفضلة بإعداد المعجنات والمخبوزات بصورة مبالغ فيها، والإسراف فى الأمر إلى درجة تشعره بالاشمئزاز من تعاملها مع الدقيق والسمن معاملة الأطفال للصلصال، وأنه لا مانع لديها من الابتكار فى الأمر وإتلاف ما تعده، وحتى أن ما تعتاد عمله يبدو طعمه رديئا لا يمكنه تناوله، وكثيرًا ما تحاول زوجته إخفاء فشلها بحيل تزعجه.
شرح الزوج أنه بعد زواجه بنحو شهر استيقظ ذات يوم على رائحة خبز شهية، ووجد زوجته صنعت له معجنات للإفطار، تنوعت بين "باتيه حادق، وكرواسون حلو، وبيتزا"، وطلبت منه زوجته تناول الإفطار معها قبل ذهابه إلى عمله، فرحب بالفكرة تشجيعًا لها بعدما أعجبه شكل المائدة التى حضرتها زوجته ووضعت عليها المخبوزات بجانب الجبن
شرح الزوج أنه بعد زواجه بنحو شهر استيقظ ذات يوم على رائحة خبز شهية، ووجد زوجته صنعت له معجنات للإفطار، تنوعت بين "باتيه حادق، وكرواسون حلو، وبيتزا"، وطلبت منه زوجته تناول الإفطار معها قبل ذهابه إلى عمله، فرحب بالفكرة تشجيعًا لها بعدما أعجبه شكل المائدة التى حضرتها زوجته ووضعت عليها المخبوزات بجانب الجبن بالزعتر وزيت الزيتون كما يحبها والبيض واللبن والشاي، لكنه بمجرد تذوق المخبوزات بدأ يمتعض منها، فبالرغم من شكلها الجميل فإنها عجين لم ينضج بالداخل، بخلاف الملح الزائد، ولذعة الكربونات المميزة، لكنه تناول حد الكفاف من الطعام بل وشكرها على جهدها وذهب إلى عمله دون أن ينسى شراء إفطار لسد جوعه.
وجاءت مجاملة الزوج لزوجته على صنيعها الذى لم يعجبه عليه بالوبال والخسارة، إذ باتت الزوجة تكرر خبز المعجنات كل يومين أو ثلاثة، بما جعله يصارحها برأيه الحقيقي فيما تعده "معجن من جوه.. عايز ملح.. حادق زيادة عن اللزوم.. طعمه لاذع.. جيد لكنه لا ينافس مخبوزات الفران"، وكانت الزوجة تبدي ضيقها من ذم زوجها لمخبوزاتها، وأحيانًا تبكي بسبب رأيه الذى كان يخبره إياها بهدوء دون حدة أو إساءة، ومع تكرار المواقف بات الزوج يرفض مشاركة زوجته الإفطار، ويتحجج أنه سيتأخر على العمل، أو أنه لا يريد تناول الطعام فور استيقاظه.
وبات كذلك يهرب من دسها حقيبة له مليئة بمخبوزاتها له ولأصحابه، وصارحها: «أنا مش عيل رايح المدرسة ولازم أخذ السندوتشات.. دول زمايلى مش لازم أأكلهم من إيدك كل يوم.. أخاف ماتعجبهمش يعيبوا عليها"، ومع إصرار الزوجة على ذلك يوميًا وبخها بقوله: «الحاجات اللى بتعمليها مابتعجبنيش.. حتى أخاف أديها لحد شحات يحزن بسبب إنها وحشة أو يدعي عليا.. ريحي نفسك وقولى نفسك فى إيه من برا وأنا أشتريه».
وبالطبع تذهب هواية الزوجة بنصف مصروف المنزل على شراء الدقيق والسمن الفاخر والزبد والسمن البلدى من الأسواق، بجانب أنواع متعددة من الجبن، وكذلك الشيكولاتة وغيرها من الحلوى التى تطلبها لصناعة الكريب الحلو، هذا بخلاف مستلزمات الحلوى ومتطلبات تزيينها التى تكلفه بشرائها من أدوات الحلوى، هذا مع جيلاتين من العطار وألوان طعام، يشترى أكثرها وهو مشمئز من أنها ستكون جزءا من طعام يأكله.
وجد الزوج أن مجاملة زوجته لم تنفع، وكذلك مصارحتها، بل وتوبيخها أحيانًا، فقرر التحكم فى الأمر عن طريق عدم منحها مصروفا للمنزل، ومطالبتها بتدوين كل ما يحتاجه ليشتريه بنفسه، متجاهلًا ما يتضمنه من مستلزمات الخبز، وهذه الوسيلة التى أثرت فى زوجته أكثر من أى شيء.
وباتت الزوجة تتهمه بالبخل، وتفتعل معه مشكلات كلما انتقص شيئا من متطلباتها، بل وفى إحدى الجلسات العائلية أخذت تذم حلوى اشتراها الزوج، وتتفاخر أنها تعد أحسن منها، واتهمت زوجها بالبخل أمام الجميع ورفضه شراء متطلباتها اللازمة لإعداد حلوى.
يختتم الزوج حديثه: «أمي سمعت كلامها فتضايقت ووبختها على إسرافها فى إعداد مخبوزات رديئة، واستهلاك أموال زوجها كلها، (منفضة جيوبه) لإعداد أشياء عادة يكون مصيرها الزبالة، أو الفرم فى الكبة وتغطيتها بطبقة شيكولاتة، وأخذت تعدد لها شكاوى ابنها».
غضبت الزوجة من رد فعل حماتها، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت العودة إليه، ورفضت محاولات الصلح أكثر من مرة، بما دفع زوجها لإقامة دعوى نشوز ضدها، لإسقاط مستحقاتها عليه حال تطليقها.