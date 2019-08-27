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تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

وتقود اليابان القمة، وتشترك في تنظيمه الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بحضور جميع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية
تحرير:أحمد سليمان ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
تيكاد
تيكاد
اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
ما هي "تيكاد"؟ عندما انتهت الحرب الباردة بدأ اهتمام البلدان المتقدمة بتقديم المساعدة لإفريقيا يتضاءل، وفي ظل هذه الظروف، كانت اليابان هي التي دافعت عن أهمية إفريقيا، وكان مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد" دليلا على ذلك. حيث تشير وزارة الخارجية اليابانية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إلى أنه
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
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ألمانيا.. إخلاء أجزاء من مطار ميونخ لأسباب أمنية

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أجزاء من مطار ميونخ بعدما تمكن شخص من دخول أحد المباني دون الخضوع لإجراءات الفحص المتبعة، ووفقا لـ"فرانس برس"، فقد قام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم "1" بسبب التدابير الأمنية الجارية، وأوضحت الشرطة، في بيان، انه "يُعتقد أن شخصًا تمكن من تفادي نقطة تفتيش ودخول المبنى عبر باب طوارئ، لا يُسمح إلا للركاب الذين اجتازوا جميع إجراءات الفحص من عبوره"، وهو ما يشكل خرقا للقانون، حسب الوكالة.
كيم

اليابان تهاجم كوريا الشمالية لتطويرها رؤوسا حربية

أكد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تطور رؤوسًا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي بلاده، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن ما يثبت ذلك هو المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. وأثارت التجارب التي أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة لها، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.
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شكري يبحث مع نظيره الياباني تحضيرات «التيكاد 7»

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد 7)، والمقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المنتظر أن تصدر عن قمة "التيكاد".
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غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقيا

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مصر واليابان، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مضيفا أن المباحثات بين الزعيمين تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والمشروعات التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.
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غدا.. السيسي وشينزو آبي يفتتحان قمة التيكاد السابعة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
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السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»؛ وذلك في ختام زيارته لفرنسا. ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» الذي يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الإفريقية.
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