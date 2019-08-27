رياضة

كيف سيتعامل سيميوني مع ورطته الجديدة؟

ثلاثة مهاجمين على مستوى عال يتنافسون على مركزين بتشكيلة الروخيبلانكوس في معضلة سبق وواجهها سيميوني الموسم الماضي مع وصول موراتا عندما كان يلعب هو وكوستا إضافة لجريزمان
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
أصبح مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مأزق بعد عودة دييجو كوستا للتدريبات، عقب تعافيه من الإصابة ليصبح جاهزا للعب في الليجا بعد 4 أشهر من الغياب، حيث سينبغي عليه الاعتماد على 3 مهاجمين في تشكيلة فريق العاصمة الإسبانية. ومع عودة المهاجم الدولي الإسباني، الغائب عن آخر 9 مباريات للروخيبلانكوس في الدوري -ثمانية لعقوبة الإيقاف عقب جذبه لقميص الحكم الموسم الماضي أمام برشلونة ومباراة أخرى للإصابة أمام ليجانيس الأحد الماضي- سيحظى سيميوني بثلاثة مهاجمين من العيار الثقيل «كوستا وألفارو موراتا وجواو فيلكس».
ثلاثة مهاجمين على مستوى عال يتنافسون على مركزين بتشكيلة الروخيبلانكوس، في معضلة سبق وواجهها سيميوني الموسم الماضي مع وصول موراتا، عندما كان يلعب هو وكوستا إضافة للفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة حاليا. وفي ذلك الوقت لم تسمح إصابات كوستا بأن يستمتع المدرب كثيرا بهذه المشكلة الحميدة، حيث كان يتعافى
اقرأ المزيد
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

طائرة مصر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين

تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة. وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16، لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22 ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.
محمد فضل

محمد فضل ينافس على منصب المشرف على منتخب مصر

يتنافس 3 مرشحين لتولي منصب المشرف على منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة؛ للعمل مع الجهاز الفني المقرر تعيينه لقيادة الفراعنة، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنافسة تنحصر بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بجانب حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق. وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قال إن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية.
شوقى-غريب

المنتخب الأوليمبي يستدعي ثلاثي الزمالك لمعسكر سبتمبر

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه سيتم استدعاء 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه قرر استدعاء إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام للمعسكر. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي معسكرا مغلقا بداية الشهر المقبل، على أن يتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية يومي 7 و10 سبتمير المقبل، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.
اقرأ المزيد من الأخبار
اتلتيكو -مدريد-وليغانيس (3)

أتلتيكو يحقق فوزه الثاني في الليجا على حساب ليجانيس

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزا غاليًا على حساب مضيفه ليجانيس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بوتاركي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. سيطر لاعبو الفريق المدريدي على مجريات اللعب معظم أوقات الشوط الأول، وحاولوا زيارة شباك أصحاب الأرض في أكثر من هجمة، لكن دفاع ليجانيس كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
جواو-فيليكس‎ (1)

جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.
سيميوني‎

سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
جريزمان‎ (2)

صيف 2019.. ميركاتو تحطيم الأرقام القياسية في الليجا

شهد صيف 2019 تحطيم العديد من الأرقام القياسية للأندية الإسبانية في الانتقالات، معظمها لناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فبعد أن تعاقد الريال مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو جويز ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي، أنفق ريال مدريد الرقم الأكبر في تاريخه في سوق انتقالات واحدة بإنفاق 305.5 مليون يورو، وهو ثالث أعلى رقم لنادٍ في تاريخ سوق الانتقالات، كما أنفق أتلتيكو مدريد 243.5 مليون يورو على الصفقات، ليحطم رقمه القياسي السابق بـ73 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org