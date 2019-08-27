ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

تنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، فلاحا ونجليه وآخر، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بعزبة القناوي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بعزبة القناوي بقرية الشناوية دائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب التأكد من صحة المعلومات.

وبالانتقال والفحص تبين، قيام كل من: "خالد. ع. س - 55 عامًا، فلاح مالك المنزل، ونجليه كل من: "أيمن - 32 عامًا، فلاح"، و"أحمد - 20 عامًا عاطل"، بالإضافة إلى رابع يدعى "محمد. م. ع - 37 عامًا عاطل"، وجميعهم مقيمون قرية الشناوية بمركز ناصر. وتم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، بمنزل الأول،