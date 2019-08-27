جريمة

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
تنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
تنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، فلاحا ونجليه وآخر، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بعزبة القناوي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بعزبة القناوي بقرية الشناوية دائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب التأكد من صحة المعلومات.
وبالانتقال والفحص تبين، قيام كل من: "خالد. ع. س - 55 عامًا، فلاح مالك المنزل، ونجليه كل من: "أيمن - 32 عامًا، فلاح"، و"أحمد - 20 عامًا عاطل"، بالإضافة إلى رابع يدعى "محمد. م. ع - 37 عامًا عاطل"، وجميعهم مقيمون قرية الشناوية بمركز ناصر. وتم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، بمنزل الأول،
اقرأ المزيد
طلاق

زوج في دعوى نشوز: «منفضة جيوبي على الدقيق»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، لإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه رغم تكرار عرضه الصلح عليها وعلى أسرتها، وذلك إثر خلافات زوجية متكررة بينهما، بسبب هواية زوجته المفضلة بإعداد المعجنات والمخبوزات بصورة مبالغ فيها، والإسراف فى الأمر إلى درجة تشعره بالاشمئزاز من تعاملها مع الدقيق والسمن معاملة الأطفال للصلصال، وأنه لا مانع لديها من الابتكار فى الأمر وإتلاف ما تعده، وحتى أن ما تعتاد عمله يبدو طعمه رديئا لا يمكنه تناوله، وكثيرًا ما تحاول زوجته إخفاء فشلها بحيل تزعجه.
المستشار-محمد شرين-فهمى

إفشاء أسرار الدولة.. غدا النطق بالحكم في «التخابر»

تصدر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها النهائي والبات في قضية إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمًا في يونيو 2015، بمعاقبة كل من: خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبد العاطي و13 آخرين هاربين) بالإعدام شنقا،
اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

ضبط شاب استولى على الحسابات البنكية للمواطنين

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
اقرأ المزيد من الأخبار
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
القبض-على-متهم

جمع 9 ملايين.. سقوط «مستريح المحمول» بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على مستريح جديد تمكن من النصب على عدد من أهالي مدينة المنصورة، بادعاء توظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة، حتى جمع ما يقرب من 9 ملايين جنيه من ضحاياه ثم فر هاربًا. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بورود بلاغات تتهم رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير بالنصب.
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
سيارة-اسعاف

انقلاب سيارة في طريقها للمقابر ببني سويف.. و20 مصابا

أصيب 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أثناء الذهاب إلى مقابر الجبل البحري؛ لزيارة قبر طفل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "بدر ربيع فتحي 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، باسم نبيل فتحي 11 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 7 سم، نادية فريد جمعة 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم، رندا عادل فتحي 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، إسلام نبيل فتحي 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد مرعى نيازى 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نبيل فتحي شاكر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، بسام نبيل على 15 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org