إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

نجيب عياد

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.

وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة. في 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسة" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان