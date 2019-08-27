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إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
نجيب عياد
نجيب عياد
قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.
وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة. في 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسة" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يصل إلى 90 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 90 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الاثنين، 650 ألفا و110 جنيهات، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" للنجم أحمد عز، والذي حقق إيرادات نحو مليون و263 ألفا و504 جنيهات. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
ولاد رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 20 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الإثنين مليونا و263 ألفا و504 جنيهات، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 20 يوم عرض إلى نحو 77.5 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
الفنان-صبري-سعد-الشهير-بسيد-شعلة (1)

سيد شعلة| نجم «همام في أمستردام» يعود ويكشف سر غيابه

استطاع الفنان صبري سعد أن يلفت الأنظار إليه بشدة ويبقى في ذاكرة المشاهد العربي، بدوره القصير في فيلم "همام في أمستردام"، الذي عُرض عام 1999، أي منذ 20 عامًا، بطولة النجم محمد هنيدي. ورغم النجاح الذي حققه "سعد" بشخصية "سيد شعلة"، وجملته الشهيرة "تعبان يا همام"، فإنه اختفى عن الأنظار تمامًا، وفاجأ الجميع بالعودة للأضواء وتصدره وأسرته غلاف المجلة الهولندية volkskrant magazine، بسبب مشاركته في فيلم سينمائي هولندي بعنوان "عائلة الحموس"، وذلك بعد أن تغيّرت ملامحه وظهرت عليه علامات الزمن.
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ليلى-علوى

ليلى علوي تنعى مدير مهرجان قرطاج السينمائي

نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، في منزله وسط العاصمة، عن عمر ناهز الـ66 عاما، إذ تعرض إلى سكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".
نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
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