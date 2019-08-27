انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

تحرير:محمد مجلي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

انقطاع مياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.

وأوضح البيان، أن كسر الخط تسبب في انقطاع المياه في عدد منطقتي الحمام والساحل الشمالي. وكشفت شركة مياه الإسكندرية، أنه من المقرر أن يتم إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، وناشدت المواطنين الاتصال على الخط الساخن للشركة 125 لتوفير سيارات مياه لحين الانتهاء من الإصلاح. وأشارت إلى أنه بدأت