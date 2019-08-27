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خوفا من حزب الله.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، وقالت الإذاعة في بيان، إن جيش الاحتلال وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله، مضيفة أنه "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين"، وتابعت: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني".
ونوهت الإذاعة إلى أن هذه القيود لا تنطبق على المدنيين، سكان المجتمعات الإسرائيلية على الحدود الشمالية، بحسب الوكالة الألمانية. تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان حزب الله عزمه تنفيذ هجمات انتقامية إثر إطلاق طائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما حذر جيش الاحتلال من أن الرد على
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قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إطلاق قذائف هاون من غزة على مستوطنات.. وإسرائيل ترد

أطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 4 قذائف هاون على مستوطنات جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى. في المقابل، رد جيش الاحتلال، بقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة، بحسب "معا".. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال. كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.
سعد الحريري

الحريري يهاجم إسرائيل ويدعو روسيا للتدخل

استنكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية، معتبرا أن تلك الهجمة عملا خطيرا واعتداءً على سيادة بلاده، مضيفا خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء: "الاعتداء الإسرائيلي خرق للقرار 1701، الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية"، وأوضح أن لبنان يعول على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق سيادة بلاده.
إدلب-السورية

51 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوري ومسلحين بإدلب

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات السورية والفصائل المتشددة والمعارضة، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 51 عنصرًا، وفقا لوكالة فرانس برس. وأضافت الوكالة أنه بعد 3 أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأ الجيش السوري في 8 أغسطس الجاري، هجومًا تمكن بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور. كما اندلعت اشتباكات عنيفة شرقي مدينة خان شيخون، فجرا إثر شن فصائل متشددة ومعارضة هجومًا على مواقع لقوات النظام السوري.
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الجيش السوري يدمر عربتين مفخختين بريف إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن تدمير عربتين مفخختين بداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي. وقال مصدر ميداني: إن "قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يوجه رسالة تحذيرية إلى إيران وحزب الله

وجَه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى قادة إيران والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. وطالب نتنياهو في رسالته لروحاني ونصر الله، بمراقبة أفعال تبعات أقوالهم وأفعالهم، حسب "سكاي نيوز". كان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد في وقت سابق، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقى آمنة، متوعدا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا، ولا يجب تسخيف الموضوع".
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دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.
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فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
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