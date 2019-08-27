خوفا من حزب الله.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

جيش الاحتلال

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، وقالت الإذاعة في بيان، إن جيش الاحتلال وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله، مضيفة أنه "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين"، وتابعت: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني".

ونوهت الإذاعة إلى أن هذه القيود لا تنطبق على المدنيين، سكان المجتمعات الإسرائيلية على الحدود الشمالية، بحسب الوكالة الألمانية. تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان حزب الله عزمه تنفيذ هجمات انتقامية إثر إطلاق طائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما حذر جيش الاحتلال من أن الرد على