إطلاق قذائف هاون من غزة على مستوطنات.. وإسرائيل ترد

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

صواريخ غزة

أطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 4 قذائف هاون على مستوطنات جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى. في المقابل، رد جيش الاحتلال، بقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة، بحسب "معا".. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال. كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.

وسقطت 3 صواريخ أول أمس الأحد، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات، في حين اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخين" من الصواريخ الثلاثة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات سابقة، أن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة