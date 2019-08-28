من غير «صن بلوك».. 5 أطعمة لوقاية الجلد من الشمس

اكتشف الباحثون أن المغذيات الموجودة في الكرز تساعد على ترميم البشرة التي تحرقها الشمس لأنها تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة، كما أن الكرز مصدر كبير لفيتامين C.
وقت الصيف، من الطبيعي والمهم ارتداء واقٍ من أشعة الشمس، خاصةً وقت المصيف، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هناك طرقًا أخرى يمكنك من خلالها حماية نفسك من أضرار أشعة الشمس، بما في ذلك تناول بعض الأطعمة.
كشفت العديد من الدراسات الحديثة، حسب موقع mirror البريطاني، أن بعض الأطعمة تحتوي على مواد غذائية تساعد البشرة على إصلاح وتجديد نفسها.
يتناقص عدد المواد المضادة للأكسدة في الدم، عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، لذلك من المهم التأكد من وجود عدة عناصر غذائية بشكل ثابت في النظام الغذائي.
قالت أماندا فون ديم هاجن، أخصائية البشرة في Glo Skin Beauty UK: "في حين أن السلطة ليست بديلا عن حاجب الشمس، فإن بعض الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تضيف حماية داخلية ضد حروق الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي".
هناك الكثير من المكونات التي يمكنك استهلاكها من الطعام الذي يحمل تأثيرات وقائية مختلفة.
تكافح
قالت أماندا فون ديم هاجن، أخصائية البشرة في Glo Skin Beauty UK: "في حين أن السلطة ليست بديلا عن حاجب الشمس، فإن بعض الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تضيف حماية داخلية ضد حروق الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي".
هناك الكثير من المكونات التي يمكنك استهلاكها من الطعام الذي يحمل تأثيرات وقائية مختلفة.
تكافح الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للشيخوخة تلف الجلد بطرق مختلفة.
الكاروتينات هي مضادات أكسدة تعطي صبغة للفاكهة والخضار البرتقالية والحمراء وتطلق عليها أسماء اللايكوبين والوتين والبيتا كاروتين.
قالت هاجن: "الكاروتينات إلى جانب ريسفيراترول في العنب الأحمر والأحماض الإيلاجية في التوت توفر حماية طبيعية من أشعة الشمس للبشرة، الأطعمة التي تعتمد على الخضراوات مثل الجزر والطماطم والسبانخ تعمل بكفاءة لتعزيز صحة الجلد بمجرد وجودها داخل الجسم".
أضافت هاجن: "هناك أنواع معينة من الأطعمة تحتوي على الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة، وتلف الجلد من الشمس، لكنها تمنع الالتهابات وأمراض الشرايين باعتبارها فوائد جانبية".
كما أن هناك أنواعا معينة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في إصلاح أضرار أشعة الشمس، منها:
الفطر
يحتوي الفطر على واحد من أعلى محتويات السيلينيوم.
تعد تلك المعادن ضرورية كأحد مضادات الأكسدة الأكثر فعالية في الجسم، يحتوي عيش الغراب على الجلوتاثيون بيروكسيديز، الذي يحارب المركبات الضارة التي تسمى الجذور الحرة والتي تتشكل في الجلد أثناء التعرض لأشعة الشمس".
كما أنه مصدر مهم للفيتامين B، والتي تعد ضرورية لإنشاء خلايا بشرة جديدة ذات مظهر شبابي.
الرمان
يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد المضادة لالتهابات الجلد.
اكتشف العلماء أن المغذيات الموجودة في الرمان يمكن أن تقلل من قدرة الأشعة فوق البنفسجية على تلف خلايا الجلد.
يعمل زيت بذور الرمان على الحماية من سرطان الجلد بسبب حمض الإيلاجيك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحتوي على كميات كبيرة من البوليمرات في الرمان والتي وجدت الأبحاث أنها تمنع نمو أورام الجلد.
الكرز
يعد الكرز أفضل مصدر للميلاتونين المضادة للأكسدة، يحمي الميلاتونين البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.
اكتشف الباحثون أن المغذيات الموجودة في الكرز تساعد على ترميم البشرة التي تحرقها الشمس؛ لأنها تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة، كما أن الكرز مصدر كبير لفيتامين C؛ لبناء الكولاجين.
الطماطم
تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة "اللايكوبين" والتي تحمي البشرة من أشعة UV الضارة.
يمنح اللايكوبين الطماطم لونها ويحارب الجزيئات الضارة في الجلد برعاية أشعة الشمس فوق البنفسجية.
الأضرار التي تحدثها الجذور الحرة على سطح الجلد، يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.
الجزر
الجزر مليء بالبيتا كاروتين الذي لا يحمي فقط من أضرار أشعة الشمس، ولكنه يحتوي على خصائص واقية من الشمس أيضًا.
كما أن الجزر يحتوي على البيوتين، وهو نوع من فيتامين ب الذي يعزز الشعر الصحي ونمو الأظافر بسرعة.
زبدة اللوز
مع وجود كميات كبيرة من فيتامين (هـ)، تعمل زبدة اللوز على عكس أضرار أشعة الشمس وتبقي البشرة رطبة وناعمة.
البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا على مضادات الأكسدة وفيتامين (أ)، ما يبقي البشرة ناعمة وصحية وتتنتج الكثير من الكولاجين.