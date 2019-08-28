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من غير «صن بلوك».. 5 أطعمة لوقاية الجلد من الشمس

اكتشف الباحثون أن المغذيات الموجودة في الكرز تساعد على ترميم البشرة التي تحرقها الشمس لأنها تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة، كما أن الكرز مصدر كبير لفيتامين C.
تحرير:مي فؤاد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
صن بلوك
صن بلوك
وقت الصيف، من الطبيعي والمهم ارتداء واقٍ من أشعة الشمس، خاصةً وقت المصيف، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هناك طرقًا أخرى يمكنك من خلالها حماية نفسك من أضرار أشعة الشمس، بما في ذلك تناول بعض الأطعمة. كشفت العديد من الدراسات الحديثة، حسب موقع mirror البريطاني، أن بعض الأطعمة تحتوي على مواد غذائية تساعد البشرة على إصلاح وتجديد نفسها. يتناقص عدد المواد المضادة للأكسدة في الدم، عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، لذلك من المهم التأكد من وجود عدة عناصر غذائية بشكل ثابت في النظام الغذائي.
قالت أماندا فون ديم هاجن، أخصائية البشرة في Glo Skin Beauty UK: "في حين أن السلطة ليست بديلا عن حاجب الشمس، فإن بعض الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تضيف حماية داخلية ضد حروق الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي". هناك الكثير من المكونات التي يمكنك استهلاكها من الطعام الذي يحمل تأثيرات وقائية مختلفة. تكافح
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