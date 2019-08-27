محمد فضل ينافس على منصب المشرف على منتخب مصر

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

محمد فضل

يتنافس 3 مرشحين لتولي منصب المشرف على منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة؛ للعمل مع الجهاز الفني المقرر تعيينه لقيادة الفراعنة، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنافسة تنحصر بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بجانب حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق. وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قال إن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية.

وصرح إسماعيل عبر البرنامج الإذاعي «ملعب 9090»: «حسم الأمر، مدرب المنتخب وطني، هذه توجهات الدولة، واتحاد الكرة منظومة تعمل داخل الدولة»، موضحًا: «يتم المفاضلة بين 7 أسماء، والاختيار سيكون وفقًا لمعايير معينة استعدادا لكأس أمم 2021 ومونديال 2022، وسيتم التطرق لملف مدرب المنتخب



وصرح إسماعيل عبر البرنامج الإذاعي «ملعب 9090»: «حسم الأمر، مدرب المنتخب وطني، هذه توجهات الدولة، واتحاد الكرة منظومة تعمل داخل الدولة»، موضحًا: «يتم المفاضلة بين 7 أسماء، والاختيار سيكون وفقًا لمعايير معينة استعدادا لكأس أمم 2021 ومونديال 2022، وسيتم التطرق لملف مدرب المنتخب في اجتماع مجلس الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، لأنه من الملفات الملحة».



وتابع: «الأسماء المرشحة متروكة للجنة، ولن أعلنها احتراما لهذه الأسماء، فهي معروفة ويتم تداولها منذ أكثر من شهر، يتبقى فقط أن ندعو بالتوفيق لمن يقع عليه الاختيار».



وبشأن الحكم الصادر من مركز التسوية بإلغاء الهبوط بالدوري الممتاز الموسم الماضي، رد مدير إدارة الإعلام بالجبلاية «اتحاد الكرة ينتظر وصول القرار والاطلاع عليه بمنطوقه الرسمي وليس المتداول عبر وسائل الإعلام».



