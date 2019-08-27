الرئيس اليوناني للفقي: السيسي يقود التنمية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

الرئيس اليوناني والدكتور مصطفى الفقي

أكد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، اعتزازه بالعلاقات التي تجمع مصر واليونان، مشيرا إلى أن معدل النمو في مصر بلغ نحو 7%، بما يعبر عن تنمية متواصلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تربطه به علاقات وثيقة، مضيفا أنه يعتز كثيرا بالدور الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات الهلنستية بالمكتبة الذي يمنح درجات علمية من خلال جامعة الإسكندرية في الدراسات اليونانية، وأنه يرغب في تبني برنامج عالمي في حوار الثقافات لتكون مصر واليونان هما الركيزتين لحضارة البحر المتوسط.

جاء ذلك في أثناء استقباله، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والوفد المرافق له بدعوة من الرئيس اليوناني شخصيا، وحضر المقابلة سفير مصر في اليونان محمد فريد منيب. ومن جانبه، أكد مدير مكتبة الإسكندرية أن الرئيس اليوناني، أعرب عن رغبته في المشاركة في مركز حوار الحضارات الذي تفكر