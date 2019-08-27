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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

ورغم عدم توفر معلومات كثيرة عن هذه الهجمات، فإن تقارير أجنبية أشارت إلى أن إسرائيل، تقف وراء الهجوم، قائلة إن طائرات "إف 35" الشبح قد استخدمت فى إحدى الهجمات
تحرير:أحمد سليمان ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
مقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية
"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
غارات فى العراقالبداية كانت فى بلاد الرافدين، حيث تعرضت مستودعات أسلحة وذخيرة وقواعد عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبى العراقى لعدد من الهجمات منذ 19 يوليو الماضى.آخرها كان يوم الثلاثاء الماضى، 20 أغسطس، حيث نقلت قناة "العربية" عن عدد من شهود العيان قولهم إنهم سمعوا دوى انفجار فى مستودعات الأسلحة بقاعدة
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تيكاد

تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
مطار-ميونخ

ألمانيا.. إخلاء أجزاء من مطار ميونخ لأسباب أمنية

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أجزاء من مطار ميونخ بعدما تمكن شخص من دخول أحد المباني دون الخضوع لإجراءات الفحص المتبعة، ووفقا لـ"فرانس برس"، فقد قام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم "1" بسبب التدابير الأمنية الجارية، وأوضحت الشرطة، في بيان، انه "يُعتقد أن شخصًا تمكن من تفادي نقطة تفتيش ودخول المبنى عبر باب طوارئ، لا يُسمح إلا للركاب الذين اجتازوا جميع إجراءات الفحص من عبوره"، وهو ما يشكل خرقا للقانون، حسب الوكالة.
كيم

اليابان تهاجم كوريا الشمالية لتطويرها رؤوسا حربية

أكد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تطور رؤوسًا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي بلاده، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن ما يثبت ذلك هو المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. وأثارت التجارب التي أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة لها، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.
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قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يوجه رسالة تحذيرية إلى إيران وحزب الله

وجَه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى قادة إيران والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. وطالب نتنياهو في رسالته لروحاني ونصر الله، بمراقبة أفعال تبعات أقوالهم وأفعالهم، حسب "سكاي نيوز". كان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد في وقت سابق، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقى آمنة، متوعدا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا، ولا يجب تسخيف الموضوع".
قنابل-مضيئة-في-مزارع-شبعا (1)

دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.
طائرة-اسرائيلية

طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.
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