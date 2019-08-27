أصالة وزوج أنغام يتعاونان في «جابوا سيرته» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أصالة

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الثلاثاء، أغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها عبدالرحمن محمد: "جابوا سيريته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا".

"جابوا سيرته" من ألحان مدين، توزيع وتسجيل صوت وميكس أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات تامر غنيم، كلارنت حموصو، جيتار مصطفى أصلان. وتعتبر "جابوا سيرته" التعاون الأول بين أصالة والموزع أحمد إبراهيم بعد زواجه من الفنانة أنغام. وتعد "جابوا سيرته" رابع أغنيات أصالة من ألبومها الجديد حتى الآن، وطرحت في الفترة الماضية