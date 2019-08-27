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أصالة وزوج أنغام يتعاونان في «جابوا سيرته» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أصالة
أصالة
طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الثلاثاء، أغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها عبدالرحمن محمد: "جابوا سيريته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا".
"جابوا سيرته" من ألحان مدين، توزيع وتسجيل صوت وميكس أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات تامر غنيم، كلارنت حموصو، جيتار مصطفى أصلان. وتعتبر "جابوا سيرته" التعاون الأول بين أصالة والموزع أحمد إبراهيم بعد زواجه من الفنانة أنغام. وتعد "جابوا سيرته" رابع أغنيات أصالة من ألبومها الجديد حتى الآن، وطرحت في الفترة الماضية
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محمد رمضان

«الموسيقيين» ترد على مهاجميها بسبب حفل محمد رمضان

أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، بعد الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على حفل الفنان محمد رمضان الأخير في الساحل الشمالي، أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلتا النقابتين تخضع لقانون واحد وهو 35 لسنة 1978 تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية، وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة.
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مجد القاسم يحيي حفل «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب مجد القاسم حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو القاسم بباقة من أجمل أغانيه، منها "قلبى عليك، لحظة غرام، قسوة قلبك، لعبتك، عدى عليا، اسمع بقى، أمرك حبيبي، غمض عنيك" إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها: "على رمش عيونها، بتسأل ليه عليا"، ويسبقة فقرتين الأولى فى الثامنة تقدمها أوركسترا ساوند تراك، وفى التاسعة اتقدم المطربة نادية مصطفى مجموعة من أعمالها الغنائية.
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سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.
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رامي صبري عن أصالة: فن وذوق وحب نجاح للغير

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر رامي صبري صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير.. أصالة، ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك". ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغانٍ هي "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدا جدا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
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أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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«حاجة متخصكش» ثالث أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الإثنين، أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ناصر الجيل: "حاجة ماتهمكشي.. أنا بعمل إيه، حاجة ماتهمكشي.. أو بتكلم.. حاجة ماتهمكشي... وأخرج مع مين، مش هعمل تاني اللي بيعجبك.. أنا من دلوقتي نويت أتعبك.. كنت بتستهتر بيا زمان.. واللي بتستهتر بيه بيغلبك.. لقيت حبك ده شيء عادي ونسيانه سهل.. ومكسب ليا إنى أنهي حياتي معاك.. قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل.. وأموت في البعد مش أحسن ما أموت وياك.. ماتجيش بقى تمثل عليا دور البريء".
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«مبقاش سر» ثاني أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أمير طعيمة: "مبقاش سر.. اختياراتي تمللى تندم.. وما بوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر.. كل ما أحاول يوم أتقدم.. برجع تاني محلك سر.. قلبي تاعبني بحكم العادة.. والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة.. ويرجع يشكى الطعم المر.. دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها.. ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها.. وأما أقوله يا قلبي ارحمني يقولي أنا حر.. حر في نفسك فيّ أنا لأ.. أنا إنسانة ولي الحق.. إني أعيش العمر سعيدة".
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