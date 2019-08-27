«معاهد الغلابة».. حكايات المرض والأمل فى شارع قصر العينى

"التحرير" حرصت على معايشة أهالينا من أمام معاهد الأورام والسكر والتغذية، تحدثنا معهم واستمعنا إلى قصص كثيرة عن رحلة المرض والعلاج، ورحلة الانتقال من مختلف القرى والمحافظات

تحرير:رشا عمار - أحمد صبحي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

يوميًا يتوافد مئات بل آلاف المواطنين على شارع قصر العينى لتلقى العلاج بمعاهد الأورام والسكر والتغذية وغيرها، من جميع محافظات مصر، حاملين معهم حكايات مختلفة، وقصصا تخبرك بالكثير عن جوهر أسباب التعلق بالحياة والصمود فى وجه المرض والتحدى والمقاومة. "التحرير" حرصت على معايشة أهالينا من أمام معاهد الأورام والسكر والتغذية، تحدثنا معهم واستمعنا إلى قصص كثيرة عن رحلة المرض والعلاج، ورحلة الانتقال من مختلف القرى والمحافظات إلى القاهرة، حيث يحمل تراب السفر تفاصيل تثير الاهتمام وترصد معانى جديدة للحياة والأمل.

البداية كانت من أمام معهد الأورام الذى جرى تشغيل المبنى الشمالى منه قبل أيام بعد تفجير إرهابى وقع بمحيطه منذ نحو أسبوعين، أسفر عنه دمار جزئى فى ثلاثة مبان. وبالرغم من عدم اكتمال أعمال الصيانة التى تجرى فى المعهد على قدم وساق فإنه فتح أبوابه من جديد لاستقبال المرضى وعلاج الحالات الحرجة، بل وإجراء العمليات

البداية كانت من أمام معهد الأورام الذى جرى تشغيل المبنى الشمالى منه قبل أيام بعد تفجير إرهابى وقع بمحيطه منذ نحو أسبوعين، أسفر عنه دمار جزئى فى ثلاثة مبان.

وبالرغم من عدم اكتمال أعمال الصيانة التى تجرى فى المعهد على قدم وساق فإنه فتح أبوابه من جديد لاستقبال المرضى وعلاج الحالات الحرجة، بل وإجراء العمليات الجراحية لمن يحتاجها، وبدأ توافد المرضى على المعهد لتلقى العلاج بشكل طبيعى دون خوف.

وفقًا للدكتور حاتم أبو القاسم، مدير المعهد، فإن 272 مريضا يتلقون العلاج فى المعهد يوميًا فى المتوسط، كما يتلقى 100 مريض يوميًا العلاج الكيماوى بفرع التجمع الأول التابع للمعهد، وذلك ما يجعل المنظر بالداخل يدمى القلب، مرضى يفترشون المقاعد والأرض تبدو عليهم حالة الإعياء الشديدة خاصة الموجودين بالمبنى الشمالى وهم الذين يخضعون لتلقى العلاج الكيماوى.

معهد الأورام.. هنا ستبكى وتضحك وتدرك قيمة الأمل





9 ساعات، على الأقل تقضيها الحاجة (سعدية، 49 عاما)، مرتين أسبوعيا فى رحلتها من مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقى العلاج الكيماوى فى القاهرة ذهابا وإيابا، تحدثت عن رحلتها لـ"التحرير" بقلب راضٍ ونفس مطمئنة.

قالت سعدية إبراهيم إنها تتردد على معهد الأورام منذ ثلاث سنوات، حيث تعانى من مرض سرطان الثدى، الذى اكتشفته بالصدفة بعد حالة مرضية تعرضت لها ولم تفهم أعراضها فى البداية، ولكنها اكتشفت بعد الكشف وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بمعهد الأورام، بعد رحلة مع عدد من المستشفيات فى محافظة المنوفية لم تتمكن من تشخيص المرض بشكل سليم.

"أنا من أسرة فقيرة، ماقدرش أتعالج فى مستشفى خاص، عندى 6 أولاد، وزوجى موظف عادى، وعندى بنتين أجهزهم للزواج، المشوار من شبين لغاية المعهد صعب جدا لأنى باصحى من 6 الصبح وباخد القطر وأوصل هنا 9 صباحا علشان ألحق دورى فى جلسات الكيماوى، وممكن دورى يكون الساعة 1 أو 2 ظهرا، وده أمر طبيعى لأن العدد كبير، لكن الناس هنا بتتعامل معانا بذوق وحب ومقدرين إننا تعبانين وده بيهون علينا كتير.

أجريت ثلاث عمليات ويمكن أعمل واحدة تانية، لسه الدكاترة ماحددوش، لكن العمليات معظمها لا يتم هنا، العمليات تكون فى فرع التجمع الأول، والمعهد يوفر لنا أتوبيسات تنقلنا وتنقل أهالينا لحد هناك، أحيانا أعمل العملية وأخرج فى نفس اليوم وأحيانا أفضل محجوزة بالأيام وواحدة من بناتى تكون محجوزة معايا، وبعض الأحيان ولاد حلال يعدوا يهدونا ظرف فيه مبلغ مالى، ويقولوا ادعوا لفلان".

بهذه الكلمات البسيطة وصفت سعدية ذات الوجه الشاحب والقلب الحى قصتها، رحلتها من قريتها إلى القاهرة رغم صعوبتها فإنها لا تخلو من الأمل، هى تطمح فى الحياة إلى أن ترى أولادها يعانقون السماء، تشعر أن هذا هو العوض الحقيقى، تتذمر أحيانا من الانتظار الطويل بالمعهد لحين مناداة اسمها لتلقى جرعتها من العلاج لكن كلمتين من الممرضة الودودة (مدام أمل)، كما يناديها المرضى، يطيبون خاطرها وخاطر جميع المرضى.

الحاجة سعدية رغم بساطتها الشديدة لديها رأى سياسى ثاقب، فهى مهتمة بمعرفة سير التحقيقات فى قضية تفجير محيط معهد الأورام وشغوفة بمعرفة الحكم الذى وقع على هؤلاء المجرمين، القتلة، وحريصة على الدعاء عليهم يوميًا لينالوا العقاب المستحق، فهى لا تحب جماعة الإخوان بل تكرههم، على حد وصفها، وترى أنهم مدعو دين وهم بعيدون عنه، وأن رجل الدين الحقيقى هو الذى يهتم بمساعدة الناس المرضى والمحتاجين فى المستشفيات، قائلة: "كنت هاحب الإخوان لو إن الفلوس اللى بيستخدموها فى تفجير الناس وقتلهم عملولى بها مستشفى فى شبين تكون خيرية وتعالجنى بالمجان بدل السفر كل يوم، وأنا مش لوحدى إحنا آلاف متوزعين على كل المستشفيات التى تعالج السرطان فى القاهرة".

مريم.. طفلة المنيا المبتسمة رغم الحزن على شعرها المتساقط



من محافظة المنيا فى الجنوب، جاءت مريم التى لم تتجاوز العاشرة من عمرها مع والدها الذى تبدو عليه علامات الوهن رغم صغر سنه، الرجل الذى يسكنه الحزن رفض فى البداية الحديث معنا ولكن تدريجيا وبعد تدخل الصغيرة قرر أن يتحدث عن رحلة علاج ابنته.

يقول عادل السيد، إن ابنته مريضة بسرطان الدم، رفض مستشفى 57357 استقبالها، فى بداية مرضها، لكن المعهد لم يتأخر عن ذلك لحظة، وبدأت فى رحلة العلاج منذ نحو عام، هو يعمل مدرسا، ولديه ابنتان غير مريم، يقول إنها طفلته الأولى وكذلك فرحته الأولى، ولها مكانه مميزة بين أخواتها لأنها هادئة جدا ومحبة للجميع.

بدأت أعراض المرض عند مريم بارتفاع فى درجة الحرارة، زادت بعدها لدرجة أنها لم تستطع الحركة أو الوقوف على قدميها، وبعد عرضها على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة اكتشفنا أنها مريضة بالسرطان فى الدم، وهذا يعد من أخطر الأنواع، الصدمة طبعًا كانت قوية جدًا علينا جميعنا ولكننا تقبلنا أمر الله بصدر رحب ورضينا بقضاء الله وقدره وقررنا أن نبدأ رحلة العلاج، فى البداية كان الموضوع صعبا جدًا لأنها طفلة وكانت غير متقبلة للوضع، أطباء وفحوصات وسفر، وحالتها كانت صعبة جدا.

وبعد عام من العلاج لا ينكر عادل تحسن حالة ابنته، لكنه يتمنى من الله الشفاء العاجل الحاسم، خاصة أن الحالة النفسية للطفلة تدهورت بشكل ملحوظ بعد تساقط شعرها إثر تلقى العلاج الكيماوى على مدى عام كامل، وعلى الرغم من ذلك تبدو قوية أكثر من الأب، تضحك بشكل مستمر، يبعث فى الروح حالة شجن تدفعك للضحك والبكاء معا.

وعندما تتحدث ذات الوجه البشوش عن نفسها تقول: "كنت أشعر بألم كبير فى كل جسمى ولم أستطع اللعب مع أصحابى أو الحركة، وكنت أذهب إلى المستشفى كل يوم وأحيانًا أبات بالأيام وكنت أشتاق لأمى وأخواتى جدًا، وأكثر شىء كرهته فى المستشفى هو الحقن والأدوية الكثيرة خاصة العلاج الكيماوى، لأنه مؤلم جدًا لكنى وأنام ولا أشعر بأى شىء بعده، وأشعر بالحزن لأن والدى يضطر لحملى فى المواصلات، وأحيانا أحاول أمشى حتى لا أرهقه لكنى لا أستطيع الحركة".

وتتابع الصغيرة: "أنا فى الصف الثالث الابتدائى، وباحب المدرسة وصحابى جدا، لكنى لا أستطيع الذهاب للمدرسة كل يوم بسبب التعب، ومؤخرا أشعر بالغضب لأنى مضطرة أرتدى الحجاب لأن شعرى سقط بسبب العلاج، وزملائى يسألونى كثيرًا عن سبب ذلك ولا أحب الحديث عن الموضوع".

لم تكمل مريم حديثها معنا بسبب مرور شخص تحبه إلى جوارنا، إنه الدكتور أحمد يونس، الشاب الثلاثينى أحد أبرز الوجوه داخل المعهد، ذو الوجه البشوش دائما، وصاحب نصيب الأسد من دعوات المرضى، تعلقت الصغيرة به وعانقها عناقا طويلا وهو مبتسم، وأخرج من جيبه قطعة حلوى صغيرة وقال لها: "بعد العلاج يا مريوم علشان ما نتعبش يا حبيبتى".





تحدث معها قليلا، كان مرتبكا بسبب انشغاله بأمر ما، فهو طبيب بقسم الجراحة، لكنه اطمأن على صحتها ووعدها بأن مرحلة التعافى اقتربت وأن كل شىء سيكون على ما يرام، بينما يقف الأب على بعد خطوات وعيناه مليئتان بالشكر والحب للصديق الشاب الهادئ الذى يداعب الصغيرة ويقبل رأسها التى هجرها الشعر، وينصرف بعد أن يحييه معظم الموجودين أمام غرفة العلاج الكيماوى تحية الابن البار المحبوب جدا.

أما فى المبنى الذى يقع على اليمين، وهو المخصص للكشف والمتابعة، فكانت الحكايات مختلفة، والحديث به قدر لا يخفى من الأمل، هذه هى الحالات التى نجحت فى التعافى والوصول إلى معدلات مرضية من الشفاء بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

أولى الحالات التى تحدثنا معها فى المبنى كان الحاج سامى إسماعيل (64 عاما) من سكان حى البساتين، قال إنه كان مريضا بسرطان المثانة، اكتشف المرض قبل نحو 6 سنوات، وبدأ العلاج فى المعهد وأجرى عدة عمليات جراحية كان من بينها استئصال المثانة واستبدال أخرى صناعية بها، وهى واحدة من أدق العمليات التى تتم داخل المعهد بالمجان، بينما تبلغ تكلفتها فى المستشفيات الخاصة نحو 200 ألف جنيه.

قال لـ"التحرير": "ربنا سبحانه وتعالى خلق المرض وجعل له علاجا، وجعلنا صابرين ومنحنا القوة على الاحتمال، وربنا قال لا يحمل الله نفسًا إلا وسعها، لكن الناس عندما تشعر بالصدمة الأولى يغيب عن بالها أشياء كثيرة، وأكثر ما يوجع قلبى ويؤثر فى نفسى عندما أشاهد طفلا صغيرا أو شابا يتألم بسبب هذا المرض اللعين، وأدعو لكل المرضى فى كل صلاة أن يشفيهم الله ويخفف عنهم ويلهمهم الصبر، لأن هذا المرض صعب ولازم يكون لدينا صبر فى التعامل معه".

وتابع: "المعهد القومى للأورام يقدم خدمات معقولة وممكن تكون متميزة جدا فى حدود إمكانياته، المشكلة فى قوائم الانتظار والعدد الكبير هو السبب، والأجهزة أحيانا تتعرض لأعطال بسبب الضغط، لكن العاملين هنا من أول المدير إلى عامل النظافة كلهم محترمون ويحبون الناس ويتعاملون معهم بشكل طيب، ماعدا عددا من رجال الأمن، يتعاملون بعصبية شديدة بسبب الزحام، وبعضهم صوته عالٍ، والمرضى هنا غلابة والمرض متمكن من روحهم، وليس لديهم طاقة للدخول فى أزمة لكن أهاليهم دائمو الشجار مع الأمن بسبب العصبية من الطرفين".

وأضاف: "أنا فى الوقت الحالى أحصل على علاج مسكنات، ما يسمى العلاج التلطيفى، وأجرى فحوصات كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم عودة المرض مرة ثانية، وطبعا لم أعد مثلما كنت فى السابق، لكنى أفضل من الوقت الذى أصبت به فى بداية المرض، ونحمد الله على كل شىء".

وقال: "طبعًا تابعت حادث معهد الأورام وقلبى اتعصر على الأطفال والأمهات لما شفت صورتهم فى الشارع، وكنت أتمنى أنتقم من الإرهابى بنفسى، المعهد هنا بتاع الغلابة، فيه قسم استثمارى للى حابب يتعالج فيه، والخدمات فيه لا تزيد أبدًا على باقى الأقسام، لكن بعض الناس تفضل دخوله لأنهم عاوزين يسيبوا مكان فى المجانى للمستحقين".

مدير معهد الأورام: 300 ألف حالة تلقت العلاج بالمعهد خلال 2018

من جانبه قال الدكتور حاتم أبو القاسم مدير المعهد القومى للأورام إنه يستقبل ما يزيد على 250 ألف حالة سنويا، من مختلف الأعمار والأمراض، حيث يقوم المعهد بعلاج كل الأورام السرطانية، وفى مختلف المراحل، ولا يرفض المعهد أى مريض مهما كانت حالته.

وأوضح "أبو القاسم" فى تصريحات لـ"التحرير" على هامش زيارة المعهد أن عمليات الصيانة التى تجرى فى الوقت الحالى أوشكت على الانتهاء لتعود الأمور إلى طبيعتها بعد الحادث الدامى الذى دمر جزءًا كبيرًا من واجهة المبنيين، متوجهًا بالشكر لكل المتبرعين لإعادة ترميم المعهد، وللجهود المبذولة على كل الأصعدة للانتهاء من عملية الترميم فى أسرع وقت.

وأكد أنه وفقًا للأرقام الرسمية استقبل معهد الأورام خلال عام 2018 نحو 300 ألف مريض منهم 25 ألف حالة جديدة والباقى يتردد لتلقى العلاج بشكل مستمر، ويخضع نحو 400 مريض للعلاج الكيماوى يوميًا، و300 للعلاج الإشعاعى.

ولاحظت "التحرير" توافد عدد كبير من المرضى إلى مكتب مدير المعهد بعضهم يطلب مساعدة فى تعجيل موعد عملية أو لديه شكوى من أمر ما، وبسؤاله قال "أبو القاسم" إن مكتبه مفتوح للجميع، ويستقبل أى شكوى من أى مريض ويتابع حلها بنفسه من خلال مكتبه، مشيرا إلى أن دوره كطبيب متخصص فى علاج السرطان هو تخفيف الأزمة والتعامل مع الجانب النفسى للمريض بالإضافة لتقديم العلاج، مشيرا إلى نفسية المريض أهم من العلاج والعمليات فى بعض الحالات.

وأشار "أبو القاسم" إلى أن عدد العمليات التى تتم سنوياً بالمعهد بلغ 4804، وعدد حالات قسم الأشعة 61242، كما أن عدد حالات قسم الطب النووى 6571، وعدد حالات الكيماوى مجانى بالمعهد 21621 حالة، وعدد حالات الكيماوى تأمين بالمعهد 7319، معلنا أن عدد حالات كيماوى الأطفال 15347، وأن عدد مرضى الرعاية جراحة بالمعهد 675 مريض سنوياً، إذ يضم المعهد 313 سريرا حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد القومى للأورام بنى فى الستينيات، وبدأ عمله تحديدا سنة 1969 بسعة 270 سريرا، وتكلف بناؤه وتجهيزه آنذاك مليون جنيه مصرى فقط، وكانت نفقات تشغيله فى السنة التى افتتح فيها 83 ألف جنيه فقط. وكان يعمل به عند إنشائه 40 طبيبا و150 من التمريض والعاملين بالخدمات الطبية المعاونة، يعملون لخدمة 5700 مريض جديد، و8000 مريض متردد على العيادة الخارجية، حسب إحصائيات العام الأول بعد الافتتاح.

فى المعهد القومى لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء، على بعد أمتار قليلة من معهد الأورام، يبدو الأمر أخف وطأة، بالرغم من حال التكدس الشديد أمام المعهد، والإجراءات الأمنية الصارمة، التى تحرم التصوير بالداخل أو حتى دخول الصحفيين إلا بإذن من وزيرة الصحة، إلا أن المرضى الجالسين على العتبات أمام المعهد كان لديهم رغبة فى الحديث معنا.

ثلاث حالات تحدثوا إلى "التحرير" بمختلف ظروفهم، لكن شكواهم كانت تتعلق بمواجهة صعوبات فى إجراءات صرف العلاج على نفقة الدولة، والتى تحتاج لقرار يمر على عدد من الجهات الحكومية ويتم تجديده بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، خاصة أن عددا كبيرا من المترددين على المعهد من كبار السن.

أحمد الذى يرافق والدته الستينية قال إنها تتلقى العلاج فى المعهد على نفقة الدولة منذ نحو 5 سنوات، موضحًا أن الأمور تسير بشكل جيد باستثناء إجراءات تجديد قرار العلاج الذى قد تستغرق عدة أسابيع أحيانا بسبب الروتين الحكومى، وتتسبب فى تأخير صرف حقن الأنسولين والأدوية الأخرى وأحيانًا يضطر المريض لشراء بعضها لتجنب المضاعفات، مع الإشارة إلى أن أدوية علاج السكر من النواقص فى الصيدليات منذ فترة وليس من السهل الحصول عليها.

وتابع نجل المريضة أنهم يترددون على المعهد كل أسبوعين لصرف العلاج الخاص بوالدته والخضوع للكشف الدورى، مشيرًا إلى أن الخدمة الطبية المقدمة فى المعهد جيدة جدا، وأن الأطباء دائما يتابعون حالة المريض من وقت إصابته بالمرض وكذلك فترة العلاج والنتائج المترتبة على مرض السكرى، ومنها أمراض العيون أو المفاصل، كما يقدم المعهد خدمات جراحية للحالات التى تطلب ذلك.

وأشار أحمد عبد السلام إلى أن أزمة الزحام والتكدس فى المعهد بدأت تختفى تدريجيا بعد قصر الخدمات الطبية المقدمة على سكان منطقة مصر القديمة والمناطق القريبة من المعهد، وتحويل سكان المناطق الأخرى إلى مستشفيات قريبة من محل إقامتهم تقدم نفس الخدمات العلاجية.

أميمة (34) عاما تنتمى لأسرة تعانى جميعها من مرض السكرى، لديها شقيقتان ووالداهن لديهم نفس الأزمة، تقول إنها تتلقى حصة علاج على التأمين الصحى الخاص بها وكذلك والداها وشقيقتها الصغرى لأنهما موظفون بالقطاع الحكومى، أما شقيقتها الصغرى فتحصل على العلاج بقرار على نفقة الدولة.

وحول الخدمة الطبية التى يقدمها المعهد أكدت أميمة أنها تحسنت كثيرا عن الماضى، وأصبحت منظمة بشكل أكبر، وأشارت إلى أن مرض السكرى هو مرض العصر، ولذلك وجب التوعية من خطورته وطرق تجنبه وعلاجه، لذلك فإن المعهد يقع عليه دور توعوى لا يقل فى أهميته عن الدور العلاجى الذى يقدمه للمرضى، موضحة أن علاج السكر يمثل فى مجموعة من الإجراءات الصحية فى الأكل وممارسة الرياضة والالتزام بمعدلات محددة للمجهود ومكافحة الوزن الزائد.

وأضافت: "المضاعفات الخاصة بهذا المرض تحدث بسبب عدم الالتزام بتعليمات الطبيب، مشيرة إلى أنها وعائلتها لا يعتبرون مرض السكرى خطيرا بالعكس أصبح صديقًا للعائلة، على حد وصفها، ويتعاملون معه بالعلاج والتغذية الصحية ولم تحدث مضاعفات لأى منهم، مشيرة إلى أن مضاعفات المرض قد تصل فى بعض الأحيان لبتر أحد الأطراف".

على مقربة منها يجلس سعيد بطرس، رجل خمسينى، ينتظر دوره فى الدخول، ويتذمر من طول الانتظار، قال لـ"التحرير" إنه اكتشف إصابته بمرض السكرى منذ نحو 10 أعوام، وكان المرض وقتها خطيرا، ومن يكتشف إصابته به يعانى من صدمة شديدة، موضحًا أنه أصبح مرضا عاديا فى الوقت الحالى خاصة مع ظهور أمراض جديدة شرسة ولا يمكن التعامل معها أو ترويضها.

وأكد "بطرس" أنه رفض الالتزام بتعاليم الطبيب فى البداية قائلًا: "أنا قولت أنا خلاص هاموت كده كده، أتبسط واكل اللى فى نفسى وخلاص، لكن زوجتى وأولادى رفضوا حالة الاستسلام التى مررت بها وأقنعونى بضرورة الخضوع للعلاج والالتزام بالتعليمات، واضطررت لذلك بعد تدهور حالتى الصحية، وبمجرد ما بدأت فى العلاج وظبطت الأكل شعرت بتحسن، وبمرور الوقت تحسنت حالتى بشكل كبير وبدأت أتعامل مع المرض، ولكن أحيانا أخرج عن التعليمات ونفسى تروح لأكل تقيل وبتعب، لكن بارجع أظبط الدنيا بعد العلاج بشكل جيد".

عميد معهد السكر السابق: 8 ملايين مصرى مصابون بالسكرى



الدكتور هشام حنفى، مدير معهد السكر السابق، قال لـ"التحرير" إن المعهد يستقبل نحو 1500 مريض يوميا لتلقى العلاج، موضحًا أن مصر بها نحو 8 ملايين مريض سكر وتأتى فى الترتيب الثامن دوليا ضمن أكثر الدول تعدادا لمرضى السكرى.

ويقدم مجموعة من الأقسام داخل المعهد خدمات مختلفة للمواطنين أبرزها قسم الباطنة ويضم العيادات الخارجية المختلفة الخاصة لمتابعة مرض السكر والمضاعفات الناتجة عن مرض السكر، وكذلك عيادات الغدد الصماء والعيادات الخاصة بالتهاب الأعصاب الطرفية وأقسام التنويم الداخلية.

وتابع "حنفى" أن المعهد له مجموعة من الأدوار الهامة بالإضافة لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، فهو يعد مركزا بحثيا وتعليميا متكاملا، فضلا عن الدور التوعوى الهام للتوعية من مخاطر المرض ومضاعفاته.

وقال حنفى إن المعهد يقدم خدمات علاجية لنحو 200 ألف مواطن سنويا، كما يقوم قسم الجراحة بإجراء عمليات القسطرة الطرفية والغدد الصماء وجراحات القدم السكرى.

الدكتور أحمد طه، استشارى أمراض السكرى بالمعهد القومى للسكرى والغدد، قال إن مرض السكرى هو ثقافة وتوعية، بحيث إن المريض فى حال التزامه بالتعليمات وتنظيم طعامه، والالتزام بالطعام الصحى مع الانضباط فى العلاج، لن يشعر أن لديه أى مرض أصلا.

وأوضح فى تصريح لـ"التحرير" أنه عمل خلال فترة طويلة على دراسة مضاعفات مرض السكر وما يُحدثه من تصلب وانسداد للشرايين، وخصوصاً شرايين الأطراف، وارتباط هذه المضاعفات بمشكلة القدم السكرى عند هؤلاء المرضى، التى تؤدى إلى بتر للأطراف فى نسبة كبيرة منهم، موضحًا أن ذلك هو العرض الأخطر فى مرض السكرى.

وتابع: "كنت حريصاً على أن أنظم مؤتمرا سنويا دوليا بعنوان (إنقاذ الأطراف والقدم السكرى)، وكان يشارك فيه محاضرون من شتى دول العالم، ومن كل أرجاء الوطن العربى، كما يشارك فيه معظم الأطباء المصريين المهتمين بهذا المرض، وساعد فى تحقيق نسب عالية لتجنب هذا العرض الخطير".



«أنيميا الخدمات» تضرب المعهد القومى للتغذية





مبنى كبير، يحمل اسم المعهد القومى للتغذية، فى إحدى أهم المناطق، "قصر العينى"، لكن يا ترى ماذا يقدم هذا المعهد، ولماذا يقف الأهالى أمامه منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم، بألوانهم المختلفة؟ فمنهم من جاء من أقصى الصعيد، ومنهم من جاء من قلب الدلتا، وآخرون من محافظات حدودية، جميعهم يعانون، أو يعانى أبناؤهم إما من السمنة أو النحافة، أو التقزم.

رحلة دخول المعهد تبدأ منذ الساعات الأولى من الصباح



رحلة دخول المعهد تبدأ منذ الساعة السادسة صباحا، فالمعهد لا يستقبل سوى 100 حالة فى اليوم الواحد، يتم تحديدها بأسبقية الحضور، من خلال موظف الأمن الذى يسجل الأسماء من خلف الباب الحديدى، ويمنح كل مريض رقما يدخل به المعهد للخضوع لعملية الكشف.

100 حالة تخضع للكشف يوميا داخل المعهد



"إبراهيم.م" هو أب لطفل فى شهره السابع، يعانى من نقص الكالسيوم والأنيميا، تحرك هو وزوجته من مدينته التى يسكنها، "الصف" التابعة لمحافظة الجيزة، منذ الرابعة فجرا، للوقوف أمام المعهد ليضمن توقيع الكشف على نجله ضمن الـ100 حالة التى ستخضع للكشف.

الأب الذى ظل جالسا أمام المعهد لحين بدء العمل، قال إن هذه هى المرة الثانية، التى يأتى فيها للمعهد، فالمرة الأولى كانت منذ أسبوعين، بعدما تمكن من حجز كشف لطفله، مضيفا: "لو الواد ماخافش مش هاجى تانى، المرة اللى فاتت، دخلت بالولد ماحدش كشف عليه، كل اللى عملوه إنهم سألونى أنا وأمه عن الحاجات اللى بتحصل للولد، وكتبولنا على أدوية صرفناها من المعهد وقالولنا على الأكل اللى هياكله الطفل، وبعد كدا مشينا، وجينا النهارده علشان نشوف آخرتها معاهم إيه".

سيدة: "قالولى خدى ابنك وروحى معهد التغذية علشان يتخن شويا"



مياده.ع ، سيدة أربعينة، اصطحبت طفلها البالغ من العمر 11 عاما، تقول: "أنا من منطقة فيصل، وقاعدة هنا من الساعة 6 علشان أقدر أحجز وأدخل بابنى، بعد ما ناس كتير قالولى روحى بيه معهد التغذية علشان نشوفله حل فى موضوع النحافة ده، ودى تالت مرة أجى هنا، لكن الحقيقة أنا مش عارفة هيعالجوا الواد ازاى من غير ما حد يكشف عليه، كل اللى عمله الدكتور إنه قعد يقولى إيه الأعراض اللى عنده، وحتى لما طلب تحاليل روحت عملتها برة، علشان المعهد مافيهوش.

السيدة، قالت أيضا: "الحسنة الوحيدة فى الموضوع إنهم بيدونا العلاج من عندهم فى المعهد، لكن فى نفس الوقت أنا مستغربة، هو كل العيال اللى جسمهم قليل بياخدوا نفس الدوا، متسائلة: مش ممكن كل واحد يكون عنده مرض غير التانى".

أزمة إجراء التحاليل خارج المعاهد، وصرف نفس أصناف الأدوية، والمعاناة فى التسجيل ضمن أول 100 حالة لإجراء الكشف الطبى، جميعها مشاكل مشتركة رددها أكثر من 10 حالات التقت بهم "التحرير"، خلال جولة داخل معهد التغذية.

إغلاق المطبخ الذى تأسس مع بداية عمل المعهد



أحد العاملين فى معهد التغذية، الذى رفض ذكر اسمه، قال الفترة اللى بيعيشها المعهد منذ سنوات صعبة جدا، ومن حق الناس أن تشتكى، مشيرا إلى أن الإهمال طال المطبخ الذى ظل يعمل لسنوات، منذ إنشاء المعهد، وكان من خلاله يقدم للأهالى طرق طهى الوجبات كالعدس والفول، حتى طريقة تقديم الحليب والفواكه، وغيرها من المأكولات الصحية التى يحتاج إليها بعض المرضى.

وأضاف العامل: المطبخ تم إغلاقه بشكل كامل، بعدما تم نقله من موقعه القديم، لموقع آخر داخل المعهد، حتى إن طريقة عمل الوجبات التى كانت تقدم للأهالى بشكل نظرى توقفت هى الأخرى، معتبرا أن أحد أهم أدوار المعهد انتقلت للفضائيات التى تقدم طرقا غير صحية لطريقة عمل الوجبات الصحية، لغياب المختصين والمعنيين بالأمر.

توزيع نفس الأصناف الدوائية دون تحديد أسباب المرض



إحدى العاملات فى المعهد، قالت إن الأصناف الدوائية التى تصرف لا يوجد فيها أى اختلاف، فمرضى التقزم يحصلون على نفس الأصناف، ومرضى السمنة يحصلون جميعا على نفس الأصناف، وهو الحال ذاته الذى ينطبق على من يعانون من النحافة.

وأكدت السيدة، التى رفضت ذكر اسمها، أن المعهد يستقبل يوميا 200 حالة منهم 100 طفل، كما أنه يستقبل المرضى الذين يعانون من التقزم، يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرة إلى أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها المعهد خلال الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال يقدم يد العون للكثيرين الذين يأتون إليه من كل مكان فى مصر.

توقف قرارات العلاج على نفقة الدولة فى 2032

حجم المعاناة التى كان يتعرض لها المرضى خلال السنوات الماضية لم يكن هينا، فرحلة الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة لم تكن سهلة، خاصة بعد الحديث الذى انتشر فى العام 2012، بتورط عدد من النواب والصحفيين فى بيع قرارت العلاج على نفقة الدولة، وهو ما دفع وزارة الصحة لفرض مزيد من القيود حول طرق الحصول على قرارات العلاج.

قرار علاج بمليون جنيه



فى العام 2012 كشف الدكتور أحمد حامد، نائب أشعة بمستشفى بولاق الدكرور بالجيزة، حينذاك واقعة فساد مالى وإدارى، متعلقة بتبديد المال العام فى قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة مليون جنية مستحقة لأحد المواطنين الذى لم يستفد منها إلا بـ100 جنيه، بينما لا يعرف أحد أين ذهبت باقى قيمة قرار العلاج.

الطبيب قال حينها إن المريض لم يستفد من المبلغ الوارد فى قرار العلاج إلا بزجاجتى أنسولين فقط طوال مدة قرار العلاج، ولا يتخطى سعرهما 100 جنيه، ما يعنى اختفاء مبلغ الـ400 ألف جنيه مطروح منه قيمة حقنتى الأنسولين التى تلقاها المريض صاحب قرار العلاج على نفقة الدولة فعليا، ورغم ما أثير والإعلان عن فتح تحقيقات لكشف المتورطين، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة عن توجيه الاتهام لأى مسئول.

معاناة للحصول على قرار العلاج



شهر كامل فى انتظار قرار العلاج لم يكن أمرا مرحبا به، فأصحاب الأمراض المزمنة، والخطيرة، ربما هم فى حاجة إلى كل دقيقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما خلق حالة من الغضب فى العام 2017، ودفع عددا من الأهالى للتظاهر أمام مقر المجالس الطبية المتخصصة، لكن وعود خرجت من وزارة الصحة بتسريع عملية استخراج قرارات العلاج، حالت دون تفاقم الأزمة.

مواجهة الأزمة

فى ذات العام، خرجت وزارة الصحة، وأعلنت عن قرار رحب به الجميع، فقرارات العلاج سيتمكن المريض من الحصول عليها خلال يومين فقط من تسليم أوراقه، وحدد الوزارة الآلية التى يمكن للمريض تتبعها للحصول على القرار، وهى: التوجه إلى أقرب مستشفى حكومى، سواء عام أو مركزى أو جامعى، بالمحافظة المقيم فيها المواطن، والدخول إلى العيادات الخارجية بالمستشفى، وطلب الكشف لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، يليها عملية توقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء المستشفى، وتحرير تقرير لجنة ثلاثية عن حالته الصحية.

وطالبت الوزارة المرضى بإرسال الأوراق متضمنة "صورة بطاقة رقم قومى، وتقرير اللجنة ثلاثية، وأبحاث وتقارير طبية حديثة عن حالة المريض" إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يليها قيام الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج الإلكترونى الموجود على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وإرسال طلب استخراج القرار إلكترونيًا إلى المجالس الطبية، وبعد عرض الأوراق على اللجنة المشكلة لدراسة الطلب واستخراج القرار وإرساله للمستشفى الذى أصدر التقرير.

الدكتور ياسر خاطر، عضو المركز المصرى للحق فى الدواء، قال إن الإجراءات التى حددتها وزارة الصحة للمرضى لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كان لها دور كبير فى القضاء على عملية التكدس أمام مقار اللجان الطبية المتخصصة.

وأضاف خاطر فى تصريحات لـ"التحرير" أن أزمة حدثت منذ سنوات، عندما تم الحديث عن حصول بعض الأشخاص على قرارات علاج على نفقة الدولة وبيعها للمرضى، كانت السبب الرئيسى فى قيام الوزارة بتشديد الإجراءات لضمان وصول الحق لمستحقيه، معتبرا أن الوضع الحالى رائع مقارنة بما كانت تشهده العملية من صعوبة وتعقيد.

انتهاء عملية استخراج القرارات فى 2032



مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى بدأت أولى مراحله فى محافظة بورسعيد، أكد أن الدولة ستتحمل جميع النفقات العلاجية عن غير القادرين، من خلال الاشتراكات والرسوم التى تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة فى تقديم الخدمة الطبية بـ"شروط" من خلال التعاقد معها، وهو ما يعنى أنه بحلول 2032 سيتوقف عمل المجالس الطبية المتخصصة عن إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة، فإما المريض يخضع لعملية تأمين، أو أنه غير قادر فتتحمل الدولة تكاليف رحلة علاجه.

لكن شروط حددها القانون يجب الالتفات لها، فلا بد أن يشترك من يريد الانتفاع فى النظام ومسدد للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد تتوقف عملية حصوله على الخدمة لحين سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.

الدكتور محمد عز العرب، استشارى أمراض الكبد، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومى للكبد، وصف مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بالعبقرى والعادل، لأنه سيشمل الجميع برعايته، من يملك المال ومن لا يملك، وهو خطوة رائعة نحو شعور المواطن بالعدالة الاجتماعية التى طالما نادت بها ثورتا 25، 30.

وأضاف عز العرب فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المشروع كان حلما وأملا لقطاع عريض من الشعب المصرى لإصلاح منظومة الصحة، مؤكدا أن عملية استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة ستتوقف فور تطبيق المشروع بشكل كامل وخضوع محافظات الجمهورية بالكامل له.