كيف رأى اللبنانيون الصدام العسكري مع إسرائيل؟

رصدت بعض وسائل الإعلام في إسرائيل، حالة التوتر على الحدود الجنوبية مع لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، وبالأخص تعليقات المدنيين على التصعيد المستمر

تحرير:محمود نبيل ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

حدود لبنان

بات دخول كل من إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في مواجهة عسكرية محتملة، هو أمر مُرجح، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي اتخذها الطرفان في الساعات القليلة الماضية، وبالأخص قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها على الحدود اللبنانية. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن المناطق الحدودية هي من بين القطاعات المستهدفة بقوة، حال نشوب صراع عسكري مباشر بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية سلسلة من الهجمات التي شنتها إسرائيل على المواقع الحدودية في لبنان.

ووسط التوترات المتصاعدة على طول المنطقة الحدودية، يدرك المدنيون الإسرائيليون واللبنانيون على حد سواء، التصعيد العسكري المحتمل، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا لإخلاء تلك المناطق خوفًا من استهدافهم في العمليات العسكرية من كلا الجانبين، حسب ما جاء في شبكة إسرائيل نيوز الإخبارية. إسرائيل في مأزق.. الاعتراف