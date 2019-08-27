رياضة

طائرة مصر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة
منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة
تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة. وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16، لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22 ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.
ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر. ويواجه منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة، بيلاروسيا خامس أوروبا في ربع النهائي في الثانية من ظهر
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الزمالك-المقاصة (15)

معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في الكأس

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة فريق مصر المقاصة ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
اتحاد-الكرة (1)

بيان من اتحاد الكرة بشأن الإعلان عن مدرب المنتخب

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب، على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.
محمد فضل

محمد فضل ينافس على منصب المشرف على منتخب مصر

يتنافس 3 مرشحين لتولي منصب المشرف على منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة؛ للعمل مع الجهاز الفني المقرر تعيينه لقيادة الفراعنة، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنافسة تنحصر بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بجانب حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق. وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قال إن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية.
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منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد الفراعنة إلى نصف نهائي الألعاب الإفريقية

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، بعد التغلب على نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27-26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة. المنتخب الوطني صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى، في حين تأهل منتخب نيجيريا بعدما جاء في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة مع الفائز من الجزائر وغينيا، الأربعاء المقبل.
تنس طاولة

سيدات مصر في تنس الطاولة تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد حصده لذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالتغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنتيجة 3-2، وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم في النتيجة 1-صفر، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11-1و 11-5و11-2، لتتقدم مصر في النتيجة 2-صفر.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

مصر تهزم اليابان في مونديال الطائرة للناشئين

فاز المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، المقامة في تونس. وانتصر المنتخب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، التي يحقق فيها الفوز بأول ثلاث مباريات في دور المجموعات من البطولة. الفراعنة تقدموا بشوطين مقابل لا شيء، بنتيجة 25-19 ثم 25-20، قبل أن يعود محاربو الساموراي ويحسمون الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 23-25 و15-25، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل، الذي حسمته مصر بنتيجة 15-10.
عصام الحضري

الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.
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