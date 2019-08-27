طائرة مصر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة

تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة. وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16، لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22 ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر. ويواجه منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة، بيلاروسيا خامس أوروبا في ربع النهائي في الثانية من ظهر

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.



ويواجه منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة، بيلاروسيا خامس أوروبا في ربع النهائي في الثانية من ظهر غد الأربعاء، بعد الفوز على التشيك وصيف أوروبا.



ويقود المنتخب المدير الفني حسن الحصري ويساعده نصر علي ومصطفى جبر إخصائي علاج طبيعي وناصر الخولي مدير الفريق، وتضم قائمة المنتخب في هذه البطولة كلا من اللاعبين محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

