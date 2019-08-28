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الأكثر طلبًا.. السيارات السيدان الأفضل عالميا

تعد السيارات السيدان، وبالأخص متوسطة الحجم، هي النمط السائد والأكثر طلبًا بين جمهور السيارات على مستوى الأسواق في العالم، وذلك رغم الاتجاه نحو السيارات متعددة الأغراض
تحرير:محمود نبيل ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات
على الرغم من التركيز الواضح والمستمر للشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، فإن السيارات السيدان متوسطة الحجم تظل هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية المختلفة. وتعد السيارات السيدان متوسطة الحجم بمثابة ساحة التنافس الأساسية للموديلات الرائعة، والتي تمثل أيقونات صانعي السيارات في العالم، كما تعد وسيلة الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه من إمكانات فنية، وهو ما يجعلها لا تزال مطلوبة في الأسواق حتى الآن.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة السيارات السيدان متوسطة الحجم الأفضل خلال الوقت الحالي بالعديد من البلدان. هيونداي سوناتا باتت الآن من أنجح السيارات السيدان متوسطة الحجم على مستوى العالم، لا سيما في ظل تطوير الشركة الكورية العملاقة
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نيسان-صني

صني وتيبو و301 وسي إليزيه.. من يربح التحدي؟

تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. ونرصد في هذا التقرير مقارنة بين أربعة أنواع من السيارات المميزة في السوق المحلية، وبأسعار متقاربة، وهى «نيسان صني، فيات تيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، وذلك من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأربع التي حققت سمعة طيبة في السوق المحلية.
تيسلا-موديل-إس 2013

أسرع السيارات التي يمكن شراؤها حاليًّا في الأسواق

على مدى سنوات طويلة، كانت السيارات الرياضيَّة من أهم الرهانات التي تسعى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمنافسة بقوة في تصنيعها، وهو الأمر الذي خلق حالة من التنوع في الأسواق العالمية من حيث الشكل والقدرات الفنية المختلفة. ولا شك في أن السيارات السريعة التي تنتمي إلى الموديلات الرياضية الفاخرة، تعد أهم الطرز التي تلقى قبولا واسعًا لدى الجمهور في الأسواق العالمية، وخاصة أنها تحظى بإعجاب الفئات القادرة على شرائها في العشرات من البلدان.
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للمرة السابعة.. إيجل تخفض سعر «580» وسيات تعدل أتيكا

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
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