الأكثر طلبًا.. السيارات السيدان الأفضل عالميا

تعد السيارات السيدان، وبالأخص متوسطة الحجم، هي النمط السائد والأكثر طلبًا بين جمهور السيارات على مستوى الأسواق في العالم، وذلك رغم الاتجاه نحو السيارات متعددة الأغراض

تحرير:محمود نبيل ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فولكس فاجن باسات

على الرغم من التركيز الواضح والمستمر للشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، فإن السيارات السيدان متوسطة الحجم تظل هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية المختلفة. وتعد السيارات السيدان متوسطة الحجم بمثابة ساحة التنافس الأساسية للموديلات الرائعة، والتي تمثل أيقونات صانعي السيارات في العالم، كما تعد وسيلة الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه من إمكانات فنية، وهو ما يجعلها لا تزال مطلوبة في الأسواق حتى الآن.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة السيارات السيدان متوسطة الحجم الأفضل خلال الوقت الحالي بالعديد من البلدان. هيونداي سوناتا باتت الآن من أنجح السيارات السيدان متوسطة الحجم على مستوى العالم، لا سيما في ظل تطوير الشركة الكورية العملاقة