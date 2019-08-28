الأكثر طلبًا.. السيارات السيدان الأفضل عالميا

تعد السيارات السيدان، وبالأخص متوسطة الحجم، هي النمط السائد والأكثر طلبًا بين جمهور السيارات على مستوى الأسواق في العالم، وذلك رغم الاتجاه نحو السيارات متعددة الأغراض
على الرغم من التركيز الواضح والمستمر للشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، فإن السيارات السيدان متوسطة الحجم تظل هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية المختلفة.
وتعد السيارات السيدان متوسطة الحجم بمثابة ساحة التنافس الأساسية للموديلات الرائعة، والتي تمثل أيقونات صانعي السيارات في العالم، كما تعد وسيلة الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه من إمكانات فنية، وهو ما يجعلها لا تزال مطلوبة في الأسواق حتى الآن.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة السيارات السيدان متوسطة الحجم الأفضل خلال الوقت الحالي بالعديد من البلدان.
هيونداي سوناتا
باتت الآن من أنجح السيارات السيدان متوسطة الحجم على مستوى العالم، لا سيما في ظل تطوير الشركة الكورية العملاقة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة السيارات السيدان متوسطة الحجم الأفضل خلال الوقت الحالي بالعديد من البلدان.
هيونداي سوناتا
باتت الآن من أنجح السيارات السيدان متوسطة الحجم على مستوى العالم، لا سيما في ظل تطوير الشركة الكورية العملاقة لسيارتها سوناتا باستمرار، على الرغم من كونها عانت من ولادة متعثرة في العديد من الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن رهان الشركة الكورية العملاقة على كل المستويات الفنية، جعلها من بين أهم السيارات السيدان متوسط الحجم الموجودة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
مازدا 6
لا شك أن مازدا 6 واحدة من أهم السيارات السيدان، حيث تعتمد على محرك يعمل بوقود الديزل، وهي تسعى لأن تكون من السيارات السيدان ذات القيمة الكبيرة في الأسواق العالمية، لا سيما أنها تتمتع بإمكانات ضخمة على مستوى السلامة والأمان.
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وبالإضافة إلى تطوير الشركة اليابانية المستمر للوسائل التكنولوجية التي تراهن عليها باستمرار في السيارة، وهو الأمر الذي يعزز جاذبيتها لشرائح مختلفة من الجماهير خلال السنوات القليلة الماضية في عدد من الأسواق العالمية.
تويوتا كامري
تعد من أهم موديلات الشركة اليابانية، حيث راعت تويوتا في صناعة كامري المعدلات الاقتصادية في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يساعدها للمواصلة بكفاءة كبيرة على المستوى الفني.
وعلى مستوى التواجد في الأسواق، فإن أسعارها المعقولة كانت من العوامل التي ساعدتها على البقاء لفترات طويلة بقدرات كبيرة، وإن عابها غياب بعض التطبيقات مثل أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، وهو الأمر الذي قد يؤثر على المستوى التكنولوجي.
فورد مونديو
قد لا تكون على نفس مستوى شهرة السيارات الأخرى في القائمة، إلا أن شركة فورد الأمريكية العملاقة تراهن بقوة على السيارات السيدان، وذلك بالتوازي مع الموديلات الرياضية متعددة الأغراض التي تصدرها في الأسواق العالمية.
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وتعد مونديو من بين أهم السيارات السيدان متوسطة الحجم في الوقت الحالي، وذلك بفضل ما تتمتع به من قدرات تقنية وتكنولوجية ضخمة على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي، مما جعلها من بين الرهانات الرئيسة لهذا الطراز الشهير بالعالم.
فولكس فاجن باسات
تعمل باسات بمحرك قوي وفعال، وهو ما يمكن أن يمنحها قدرة على السير بكفاءة على الطرق، خاصة أنها تعتمد على أنظمة الدفع الكامل للعجلات، وهو الأمر الذي يفسر رهان الشركة الألمانية العملاقة على مستوى العشرات من الأسواق العالمية، كما أنها واحدة من أهم السيارات السيدان في الوقت الحالي، بالأخص مع التطويرات الجارية على المستوى التكنولوجي.