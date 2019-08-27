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"يعمل بالدمرداش".. تفاصيل صورة طبيب ينام على البلاط

والده أستاذ جامعي ويعمل طبيب نساء وتوليد بمستشفى الدمرداش.. الصورة التقطها أحد زملائه أثناء نومه بعد عمل استمر لـ48 ساعة.. وهجوم حاد على منى مينا بعد نشرها على الفيسبوك
تحرير:أحمد صبحي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
ما بين تعاطف واستنكار، أثارت صورة طبيب نساء وتوليد، من العاملين فى مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، موجة من التعليقات، بعد أن قام أحد زملائه بتصويره، وهو يفترش بلاط المستشفى لينام، بعد ساعات طويلة من العمل. الطبيب أحمد سامي، الذي قام بنشر الصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، علق عليها قائلا: "دي صورة طبيب نسا يعمل بمستشفى جامعي من أوائل دفعته ووالده ووالدته أساتذة في نفس الجامعة، نايم على البلاط 6 صباحا، اللي هو يوم الجمعة أجازة وبيباشر عمله وآخر مرة أكل أو شرب كانت منذ أيام".
الصورة -وبعد أن نشرها الطبيب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أعادت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء نشرها مرة أخرى عبر صفحتها، معلقة عليها: "لأهالينا المخنوقين من أوضاع الصحة في مصر، ولا يجدون أمامهم غير شباب الأطباء الشقيانين في المستشفيات الحكومية، ليفرغوا فيهم كل طاقة الغضب والإحباط
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سوق-الماشية (3)

كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

يعد قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، وتهتم مصر بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتعد إفريقيا بمواردها من الثروة الحيوانية أحد أهم المصادر التي يمكن لمصر الاستفادة منها.
معهد-الاورام-في-مصر يعود-للعمل-بعد-التفجير (4)

«معاهد الغلابة».. حكايات المرض والأمل فى شارع قصر العينى

يوميًا يتوافد مئات بل آلاف المواطنين على شارع قصر العينى لتلقى العلاج بمعاهد الأورام والسكر والتغذية وغيرها، من جميع محافظات مصر، حاملين معهم حكايات مختلفة، وقصصا تخبرك بالكثير عن جوهر أسباب التعلق بالحياة والصمود فى وجه المرض والتحدى والمقاومة. "التحرير" حرصت على معايشة أهالينا من أمام معاهد الأورام والسكر والتغذية، تحدثنا معهم واستمعنا إلى قصص كثيرة عن رحلة المرض والعلاج، ورحلة الانتقال من مختلف القرى والمحافظات إلى القاهرة، حيث يحمل تراب السفر تفاصيل تثير الاهتمام وترصد معانى جديدة للحياة والأمل.
الرئيس-اليوناني-والفقي (2)

الرئيس اليوناني للفقي: السيسي يقود التنمية

أكد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، اعتزازه بالعلاقات التي تجمع مصر واليونان، مشيرا إلى أن معدل النمو في مصر بلغ نحو 7%، بما يعبر عن تنمية متواصلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تربطه به علاقات وثيقة، مضيفا أنه يعتز كثيرا بالدور الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات الهلنستية بالمكتبة الذي يمنح درجات علمية من خلال جامعة الإسكندرية في الدراسات اليونانية، وأنه يرغب في تبني برنامج عالمي في حوار الثقافات لتكون مصر واليونان هما الركيزتين لحضارة البحر المتوسط.
انقطاع-مياه

انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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«معامل التحاليل».. تجدد الصراعات داخل المهن الطبية

أزمة جديدة على أبواب النقابات المهنية، بسبب تقديم وزارة الصحة مشروع قانون معامل التحاليل الطبية، الذي يقضي باقتصار منح فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين، دون غيرهم من خريجي كليات الطب، والبيطريين، وكذلك خريجي العلوم، والزراعة. في العام 2015، اشتعلت الأزمة بين النقابات الطبية بعد أن حاولت نقابة الأطباء البشريين تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون مشاركة أعضاء باقي النقابات، واحتكار هذه المهنة لصالحها، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات حينها، محاولة غير جيدة في المنظومة الصحية، وتنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
نقابة-الصيادلة

الصيادلة عن صرف الأدوية دون روشتة: حق قانوني لنا

سادت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بين الصيادلة عقب ظهور أحد مقدمي البرامج الشهيرة مطالبا بعدم صرف الأدوية دون روشتة من الطبيب، وعدم أحقية الصيدلى القيام بذلك، غير أنه عقب تلك التصريحات، انتفض ما يزيد على ربع مليون صيدلي، مسجلين رفضهم التام بادعاء البعض بأنه ليس من حق الصيدلى صرف الأدوية دون روشتة. وأمام حالة السجال على مواقع التواصل الاجتماعى، طرح «التحرير»، التساؤل حول هل يحق قانونا للصيدلى صرف الأدوية دون روشتة؟ وهل هذا الإجراء يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى الذى دائما ما يذهب للصيدلى ويطلب العلاج دون روشتة؟
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الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

ضد قرار الرئيس..البرلمان يثورعلى رسوم قوائم الانتظار

أثار قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات التى تجري للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، جدلا واسعا فى الشارع المصري، والذى صدر لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، الأمر الذى دفع بعض النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مما يطرح تساؤلا: هل أخطأت الحكومة بفرض «رسوم» على قوائم الانتظار؟
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