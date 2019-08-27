أسرع السيارات التي يمكن شراؤها حاليًّا في الأسواق

تظل السيارات الرياضية التي تمتلك سرعات عالية واحدة من الموديلات التي يسعى الجمهور دومًا لشرائها، لا سيما أنها تشبع رغبة محددة في متطلباتهم المتعلقة بالسيارات
على مدى سنوات طويلة، كانت السيارات الرياضيَّة من أهم الرهانات التي تسعى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمنافسة بقوة في تصنيعها، وهو الأمر الذي خلق حالة من التنوع في الأسواق العالمية من حيث الشكل والقدرات الفنية المختلفة.
ولا شك في أن السيارات السريعة التي تنتمي إلى الموديلات الرياضية الفاخرة، تعد أهم الطرز التي تلقى قبولا واسعًا لدى الجمهور في الأسواق العالمية، وخاصة أنها تحظى بإعجاب الفئات القادرة على شرائها في العشرات من البلدان.
وفي هذا السياق، تقدم مجلة درايفينج مجموعة من السيارات الرياضية الأسرع التي يمكن شراؤها في الأسواق العالمية المختلفة خلال الوقت الحالي.
بورش 911
حظيت سيارة الشركة الألمانية بالعديد من التطويرات العامة، وهو الأمر الذي أسهم في إصدار العشرات من الإصدارات والنسخة من سيارة 911 الشهيرة، والتي لا تزال تراهن
وفي هذا السياق، تقدم مجلة درايفينج مجموعة من السيارات الرياضية الأسرع التي يمكن شراؤها في الأسواق العالمية المختلفة خلال الوقت الحالي.
بورش 911
حظيت سيارة الشركة الألمانية بالعديد من التطويرات العامة، وهو الأمر الذي أسهم في إصدار العشرات من الإصدارات والنسخة من سيارة 911 الشهيرة، والتي لا تزال تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة في المحافل الدولية.
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وتعد بورش 911 من سيارات الصف الأول في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يرجع إلى مجموعة هائلة من القدرات الفنية، والتي يأتي على رأسها السرعة العالية التي تستطيع السيارة المشي بها بشكل متزن في الطرق المفتوحة.
لامبورجيني أفينتادور
تراهن عليها الشركة الإيطالية العملاقة، وخاصة أنها تستطيع الوصول إلى شرائح مختلفة من الجماهير، وهي من بين الإصدارات التي تتمتع بتقنيات متطورة وتكنولوجيا مثيرة تؤكد تواجدها بين قائمة السيارات التي تتمتع بالعديد من القدرات على المستوى الفني والأدائي، وهو الأمر الذي الذي يجعل الشركة تراهن على عملية تطويرها باستمرار، ولا شك أن تلك الإمكانات تمنحها سرعات عالية على المستوى الفني.
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ماكلرين سينا
تمتلك قدرات فنية بمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كيلومتر/ ساعة في ثوان معدودة، وهو الأمر الذي يجعلها من أفضل الموديلات الرياضية التي تحمل سمات سباقات السرعة في فورمولا 1، كما أنها تعد من الموديلات التي تتواجد بندرة واضحة في الأسواق العالمية، وتم تطوير السيارة بعد أن حصلت على المركز الأول لثلاث مرات، ولذلك هي تحظى بتقدير شرائح واسعة من الجماهير على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي.
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بوجاتي تشيرون
تعد سيارة بوجاتي تشيرون سبورت قادرة على السير بسرعة 420 كيلو متر/ ساعة عند السير بأقصى مستوى ممكن من القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وهو ما يؤهلها لأن تكون من بين أسرع السيارات التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، كما أنها تعد من أهم السيارات التي يقترن اسمها دومًا بالسرعات العالية، والقدرات الفائقة على الوصول إلى السرعات المتتالية في زمن قياسي.
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تيسلا موديل S
استطاعت بفضل إمكاناتها الفنية الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن يتراوح من 2.4 إلى 4 ثانية فقط، وهي إمكانات راهنت عليها الشركة الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية.
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ولا شك أن هذه الإمكانات يمكن اعتبارها السبب الرئيس في تكوين شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي، والتي تظهر بشكل واضح في الأسواق العالمية المحبة للسيارات الكهربائية.