أسرع السيارات التي يمكن شراؤها حاليًّا في الأسواق

تظل السيارات الرياضية التي تمتلك سرعات عالية واحدة من الموديلات التي يسعى الجمهور دومًا لشرائها، لا سيما أنها تشبع رغبة محددة في متطلباتهم المتعلقة بالسيارات

تحرير:محمود نبيل ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

تيسلا موديل S

على مدى سنوات طويلة، كانت السيارات الرياضيَّة من أهم الرهانات التي تسعى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمنافسة بقوة في تصنيعها، وهو الأمر الذي خلق حالة من التنوع في الأسواق العالمية من حيث الشكل والقدرات الفنية المختلفة. ولا شك في أن السيارات السريعة التي تنتمي إلى الموديلات الرياضية الفاخرة، تعد أهم الطرز التي تلقى قبولا واسعًا لدى الجمهور في الأسواق العالمية، وخاصة أنها تحظى بإعجاب الفئات القادرة على شرائها في العشرات من البلدان.

وفي هذا السياق، تقدم مجلة درايفينج مجموعة من السيارات الرياضية الأسرع التي يمكن شراؤها في الأسواق العالمية المختلفة خلال الوقت الحالي. بورش 911 حظيت سيارة الشركة الألمانية بالعديد من التطويرات العامة، وهو الأمر الذي أسهم في إصدار العشرات من الإصدارات والنسخة من سيارة 911 الشهيرة، والتي لا تزال تراهن