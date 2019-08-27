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هل ينجح وزير التعليم في «مغامرته الجديدة»؟

شوقي: مد الدراسة 10 أيام لاستيعاب المواد الدراسية واعتبار الصف الثاني الثانوي سنة عادية.. وتغيير كتب رياض الأطفال ونظام المنازل والمصريين بالخارج
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خمسة عشر يوما متبقية على انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر المقبل، على أن تنخرط بقية المراحل في الدراسة في 21 من الشهر نفسه، ويشهد العام الجديد عددا من التغييرات في نظام الدراسة، بداية من مد الفترة الزمنية للعام، مرورا بإلغاء الثانوية التراكمية لهذا العام، وتعديل نظام امتحانات طلاب المنازل وإضافة مفاهيم جديدة، وتغيير في شكل بعض الكتب وتدريب المعلمين.
التغييرات الجديدة التى أقدم عليها شوقي فتحت الباب أمام عدد من التساؤلات، أبرزها هل ينجح وزير التعليم فى مغامرته الجديدة؟ وهل تؤتى ثمارها؟ وهل تُعد هذه التعديلات تلافيا للأخطاء التى وقعت فيها الوزارة العام الماضي؟ أم هي محاولة لتصحيح المسار؟  ونرصد في التقرير التالي أبرز التغييرات التى ستطرأ على
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السيسي يجدد الثقة في شريف خليل رئيسا للرقابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 من أغسطس الجاري، كما نشرت القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 من أغسطس الجاري، وحققت الرقابة الإدارية عدة نجاحات على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ أسقطت عددا من الفاسدين المتورطين في قضايا رشاوى واختلاسات.
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كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

يعد قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، وتهتم مصر بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتعد إفريقيا بمواردها من الثروة الحيوانية أحد أهم المصادر التي يمكن لمصر الاستفادة منها.
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"يعمل بالدمرداش".. تفاصيل صورة طبيب ينام على البلاط

ما بين تعاطف واستنكار، أثارت صورة طبيب نساء وتوليد، من العاملين فى مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، موجة من التعليقات، بعد أن قام أحد زملائه بتصويره، وهو يفترش بلاط المستشفى لينام، بعد ساعات طويلة من العمل. الطبيب أحمد سامي، الذي قام بنشر الصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، علق عليها قائلا: "دي صورة طبيب نسا يعمل بمستشفى جامعي من أوائل دفعته ووالده ووالدته أساتذة في نفس الجامعة، نايم على البلاط 6 صباحا، اللي هو يوم الجمعة أجازة وبيباشر عمله وآخر مرة أكل أو شرب كانت منذ أيام".
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«معاهد الغلابة».. حكايات المرض والأمل فى شارع قصر العينى

يوميًا يتوافد مئات بل آلاف المواطنين على شارع قصر العينى لتلقى العلاج بمعاهد الأورام والسكر والتغذية وغيرها، من جميع محافظات مصر، حاملين معهم حكايات مختلفة، وقصصا تخبرك بالكثير عن جوهر أسباب التعلق بالحياة والصمود فى وجه المرض والتحدى والمقاومة. "التحرير" حرصت على معايشة أهالينا من أمام معاهد الأورام والسكر والتغذية، تحدثنا معهم واستمعنا إلى قصص كثيرة عن رحلة المرض والعلاج، ورحلة الانتقال من مختلف القرى والمحافظات إلى القاهرة، حيث يحمل تراب السفر تفاصيل تثير الاهتمام وترصد معانى جديدة للحياة والأمل.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 9 حالات غش في آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5 آلاف و784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5 آلاف و95 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6 آلاف و442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
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وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول، من خلال فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وتستمر حتى الأربعاء 28 أغسطس الجارى. ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة 63 ألفا و318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50?.
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