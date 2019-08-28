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أطعمة تسبب آلام الظهر.. حاول الابتعاد عنها

أثبتت العديد من الدراسات أن العديد من الأطعمة تؤدي إلى الالتهاب، وهو سبب شائع لآلام الظهر؛ لذلك يجب التخلص من الأطعمة والمكونات التي تسبب الالتهابات
تحرير:مي فؤاد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الظهر
الظهر
ألم الظهر هو واحد من أكثر أنواع الآلام المزمنة شيوعا، ويمكن أن يكون له أثر خطير فى الحياة بشكل عام، لكن النظام الغذائي الصحي بجانب أمور أخرى، يمكن أن يخفف الألم ويجعل الشخص يشعر بتحسن كبير. هناك جانبان جيد وسيئ للالتهابات، فيلعب الالتهاب دورا إيجابيا في الإصابات من خلال الإشارة إلى جهاز المناعة لإصلاح الإصابات ومكافحة الكدمات. ومع ذلك، فإن الجهاز المناعي غير المتوازن يؤدي إلى انتشار الالتهابات، حيث تم ربط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض مثل السكري والسرطان، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى ألم في الظهر، حسب موقع صحيفة health 24.
يمكن للجهاز الهضمي الصحي أن يضمن وجود نظام عضلي جيد، وأي شيء يؤثر فى عملية الهضم يمكن أن يؤثر أيضًا فى العضلات. أثبتت العديد من الدراسات أن العديد من الأطعمة تؤدى إلى الالتهاب، وهو سبب شائع لآلام الظهر، لذلك يجب التخلص من الأطعمة والمكونات التي تسبب الالتهابات أو تكون محدودة في نظامك الغذائي، وهي تشمل: اقرأ
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