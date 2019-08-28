أطعمة تسبب آلام الظهر.. حاول الابتعاد عنها

أثبتت العديد من الدراسات أن العديد من الأطعمة تؤدي إلى الالتهاب، وهو سبب شائع لآلام الظهر؛ لذلك يجب التخلص من الأطعمة والمكونات التي تسبب الالتهابات
ألم الظهر هو واحد من أكثر أنواع الآلام المزمنة شيوعا، ويمكن أن يكون له أثر خطير فى الحياة بشكل عام، لكن النظام الغذائي الصحي بجانب أمور أخرى، يمكن أن يخفف الألم ويجعل الشخص يشعر بتحسن كبير.
هناك جانبان جيد وسيئ للالتهابات، فيلعب الالتهاب دورا إيجابيا في الإصابات من خلال الإشارة إلى جهاز المناعة لإصلاح الإصابات ومكافحة الكدمات.
ومع ذلك، فإن الجهاز المناعي غير المتوازن يؤدي إلى انتشار الالتهابات، حيث تم ربط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض مثل السكري والسرطان، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى ألم في الظهر، حسب موقع صحيفة health 24.
يمكن للجهاز الهضمي الصحي أن يضمن وجود نظام عضلي جيد، وأي شيء يؤثر فى عملية الهضم يمكن أن يؤثر أيضًا فى العضلات.
أثبتت العديد من الدراسات أن العديد من الأطعمة تؤدى إلى الالتهاب، وهو سبب شائع لآلام الظهر، لذلك يجب التخلص من الأطعمة والمكونات التي تسبب الالتهابات أو تكون محدودة في نظامك الغذائي، وهي تشمل:
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يمكن للجهاز الهضمي الصحي أن يضمن وجود نظام عضلي جيد، وأي شيء يؤثر فى عملية الهضم يمكن أن يؤثر أيضًا فى العضلات.
أثبتت العديد من الدراسات أن العديد من الأطعمة تؤدى إلى الالتهاب، وهو سبب شائع لآلام الظهر، لذلك يجب التخلص من الأطعمة والمكونات التي تسبب الالتهابات أو تكون محدودة في نظامك الغذائي، وهي تشمل:
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المواد الحافظة
من أجل إطالة العمر الافتراضي للعديد من الأطعمة، تتم إضافة المواد الحافظة، ما يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية يمكن أن تؤثر فى مفاصل الظهر، ما يؤدي إلى آلام الظهر.
وقد وُجد أن الأطعمة التي تحتوي على الكربوكسيل، والبارابين، والسليلوز، وحمض البنزويك وسوربات البوتاسيوم، جميعها لها تأثير التهابي فى الجسم.
السكر
يعد السكر أحد أهم الأطعمة التي تسبب الالتهابات، لكنه واحد من أصعب الأمراض (لاحظ أن هذا لا ينطبق على السكريات الطبيعية الموجودة في منتجات الألبان والفواكه).
يمكن أن يسبب السكر في نظامك الغذائي التهابًا مباشرًا وغير مباشر، كما يمكن أن يرفع مستويات السكر التي تؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين، والأنسولين المرتفع المزمن يؤدي إلى التهاب.
إذا كنت تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر كل يوم، فأنت تحافظ على نسبة السكر والأنسولين مرتفعة دائمًا، ما يجعل مفاصلك عرضة للالتهاب المستمر.
قد يكون تقليل تناول السكر أمرًا صعبًا في البداية، لكنه سيفيدك كثيرًا على المدى الطويل.
اللحوم الحمراء
ترتبط اللحوم الحمراء والبرجر واللحوم المشهورة مثل اللحم المقدد بالالتهاب الشديد، ويجب تجنبها إذا كنت تعاني من آلام الظهر.
اللحوم الحمراء تحتوي على سكر يسمى Neu5GC، والذي يعزز الالتهاب.
سيكون من المنطقي تقليل تناولك هذه الأطعمة من أجل تقليل الالتهاب والألم اللاحق.
كما أن هناك أنواعًا معينة من الحبوب الكاملة، التي تحتوي على مركبات حمض النباتيك الذي يمنع عملية امتصاص الكالسيوم، ما يؤثر فى صحة العظام.
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تعمل المشروبات الغازية أيضًا على تنشيط إفراز المعدة، ما يقلل من امتصاص الكالسيوم، ومن ثم يؤثر فى العظام، خاصة الظهر.
على الرغم من أن منتجات الألبان غنية بالكالسيوم، فإن الإفراط فى تناولها يصعب امتصاص الكالسيوم، ومن ثم يؤثر فى العظم.
ينصح العديد من خبراء الصحة والعظام بتجنب الأطعمة الغنية بالأملاح، لأنها تقلل من امتصاص الكالسيوم في الأمعاء وتحبس الماء فى الجسم، ما يؤدى إلى الشعور بالألم.
الأكل الصحي ليس بالأمر الصعب، قلل من استهلاكك من منتجات اللحوم وركز على الأطعمة غير المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية؛ مثل الفواكه، خاصة التوت، والخضراوات الداكنة، والمورقة، والمكسرات والحبوب والبقوليات، والأطعمة الغنية بأوميجا 3، مثل الأسماك وبذور الكتان.
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