بيان من اتحاد الكرة بشأن الإعلان عن مدرب المنتخب

تحرير:كريم أحمد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

اتحاد الكرة

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب، على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.

وقد استقر اتحاد الكرة على أن يكون الجهاز الفنى الجديد للفراعنة وطنيًّا، خلال المرحلة المقبلة، والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022. وانحصرت الأسماء حول المدير الفنى السابق لمصر فى: حسن شحاتة الذى توج من قبل بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام (2006 - 2008 - 2010)،

وقد استقر اتحاد الكرة على أن يكون الجهاز الفنى الجديد للفراعنة وطنيًّا، خلال المرحلة المقبلة، والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.



وانحصرت الأسماء حول المدير الفنى السابق لمصر فى: حسن شحاتة الذى توج من قبل بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام (2006 - 2008 - 2010)، وحسام البدرى المدير الفنى السابق لفريق الأهلى والذى حقق معه بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2012 وحقق أكثر من بطولة محلية، من بينها الدورى، كما تولى رئاسة نادي بيراميدز مؤخرًا.



كما سيستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مندوبا من الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال الأيام المقبلة من أجل المناقشة حول تطبيق تقنية الفيديو الموسم الجديد، بالإضافة لتخصيص دورات تدريبية للحكام قبل استخدامه، بعدما خاطبت اللجنة الفيفا من أجل تطبيق تقنية الفيديو.



