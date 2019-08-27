رياضة

بيان من اتحاد الكرة بشأن الإعلان عن مدرب المنتخب

تحرير:كريم أحمد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب، على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.
وقد استقر اتحاد الكرة على أن يكون الجهاز الفنى الجديد للفراعنة وطنيًّا، خلال المرحلة المقبلة، والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022. وانحصرت الأسماء حول المدير الفنى السابق لمصر فى: حسن شحاتة الذى توج من قبل بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام (2006 - 2008 - 2010)،
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الزمالك-المقاصة (15)

معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في الكأس

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة فريق مصر المقاصة ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

طائرة مصر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين

تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة. وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16، لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22 ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.
محمد فضل

محمد فضل ينافس على منصب المشرف على منتخب مصر

يتنافس 3 مرشحين لتولي منصب المشرف على منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة؛ للعمل مع الجهاز الفني المقرر تعيينه لقيادة الفراعنة، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنافسة تنحصر بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بجانب حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق. وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قال إن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية.
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اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
اتحاد-الكرة (2)

خبير لوائح عن إلغاء الهبوط: نتيجة إهمال اتحاد الكرة

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، باطل لعدم وجود مشاركة تحكيمية بين الأندية المدعية واتحاد الكرة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى قانون الرياضة لا يقبل أى نزاع إلا إذا كان هناك عقود يتم النزاع عليها مثال عقد الأهلي مع شركة صلة، وأن يكون هناك خلاف بين اثنين ويتم الاتفاق كتابيا ليكون مركز التحكيم الرياضى صاحب النظر فى هذا النزاع.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
مشادات-لعيبة-الاهلى-وبيراميدز (3)

جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
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