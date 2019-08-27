تعرف على أول نجم في هوليوود يتبرع لـ«الأمازون»

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

حرائق الأمازون

أعلن النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام، وبذلك يكون أول نجم في هوليوود يبادر إلى التبرع من أجل احتواء تلك الكارثة، التي تمثل تهديدا للعالم بأسره. وقال دي كابريو، الذي يعد واحدا من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، إنه تبرع بهذا المبلغ من أجل دعم الجهود المبذولة لإنقاذ غابات الأمازون، حسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع رجلي الأعمال لورين باول جوبز وبريان شيث.

وسيقدّم صندوق غابات الأمازون التابع للمؤسسة مساعدات مالية للشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين أثناء عملهم لحماية الأمازون. وأوضح بيان على موقع "Earth Alliance": "غابات الأمازون المطيرة مشتعلة، مع أكثر من 9000 من حرائق الغابات التي تقضي على المناظر الطبيعية الحساسة والتي لا يمكن تعويضها في جميع