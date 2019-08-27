معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في الكأس

تحرير:كريم أحمد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

الزمالك والمقاصة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة فريق مصر المقاصة ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

وتأهل فريق مصر المقاصة إلى دور الثمانية بعدما تغلب على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 بالكأس أكتوبر الماضي. في المقابل تأهل الزمالك لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما في أكتوبر الماضي

وتأهل فريق مصر المقاصة إلى دور الثمانية بعدما تغلب على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 بالكأس أكتوبر الماضي.



في المقابل تأهل الزمالك لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما في أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.



ودخل الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، لزيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة.