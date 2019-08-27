رياضة

معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في الكأس

تحرير:كريم أحمد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة فريق مصر المقاصة ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
وتأهل فريق مصر المقاصة إلى دور الثمانية بعدما تغلب على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 بالكأس أكتوبر الماضي. في المقابل تأهل الزمالك لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما في أكتوبر الماضي
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اتحاد-الكرة (1)

بيان من اتحاد الكرة بشأن الإعلان عن مدرب المنتخب

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب، على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

طائرة مصر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين

تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة. وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16، لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22 ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.
محمد فضل

محمد فضل ينافس على منصب المشرف على منتخب مصر

يتنافس 3 مرشحين لتولي منصب المشرف على منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة؛ للعمل مع الجهاز الفني المقرر تعيينه لقيادة الفراعنة، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنافسة تنحصر بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بجانب حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق. وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قال إن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية.
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء".
ميدو - مصر للمقاصة (2)

مرتضى منصور: ميدو يستفز جماهير الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تصريحات أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، تستفز جماهير القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم». ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة لأحمد حسام «ميدو»، قائلا: "اهدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد، ولا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: فخور بمطالبتي برئاسة اتحاد الكرة

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالأصوات التي طالبت بتعيينه رئيسًا لاتحاد الكرة، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة المحور: "من دواعي الفخر أن تطالب الجماهير بتعييني رئيسا لاتحاد الكرة بعد حل المجلس السابق". وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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