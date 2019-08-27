جريمة

قتل ابن عمه ولقي مصرعه بالخطأ أثناء هروبه بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أطلق شخص على نفسه الرصاص بالخطأ، اليوم الثلاثاء، في قرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب هروبه من جريمة قتل صهره؛ إذ أطلق عليه النار، وتمكن من تثبيت سائق توك توك تحت تهديد السلاح، ليتمكن من الهرب، وعندما قاومه السائق وصرخ وتجمهر الناس، حاول الهرب، فأطلق على نفسه الرصاص بالخطأ وهو يقفز في صندوق سيارة نقل. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا بورود بلاغ عن عثور الأهالي على جثة أحد الأشخاص بجواره سلاح ومبلغ 100 ألف جنيه.
وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي للمعاينة، وتبين أن المجني عليه يدعى "م. م. ح"، 39 عاما، صاحب معرض سيارات، وبحوزته مبلغ مالي كبير ومصاب بطلقات في الصدر بسلاح ناري مرخص، وعلى خلافات عائلية مع زوجته وابنة عمه، تطورت إلى خلافات نسب ومشاجرات عنيفة. وأكدت التحريات وشهود العيان، أن القتيل قتل ابن عمه وصهره
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حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
محمد-بديع (2)

برقيات سرية.. ماذا تحوي أحراز قضية «التخابر الكبرى»؟

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صباح الأربعاء، حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
الرقابة الإدارية (1)

بعد ثقة السيسي.. أبرز «خبطات» الرقابة الإدارية ضد الفساد

ضربات أمنية ناجحة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لاصطياد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب، والمتورطين في قضايا الرشاوى والتربح واستغلال مناصبهم، أشهر طويلة يقضيها ضباط الرقابة الإدارية في إجراء تحرياتهم بشأن هؤلاء ممن تحوم حولهم الشبهات في قطاعات أعمالهم، وتتنوع قائمة المضبوطين الساقطين في قفص الرقابة الإدارية، وامتدت لتشمل وزراء ومحافظين ومسئولين ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الوقت.
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مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، أثر تصادم تمناية مع نصف نقل بطريق الصحراوي نزلة كوبري "العشر تلاف" اتجاه الإسكندرية، إذ قطعت السيارة النصف نقل الطريق أمام السيارة الأخرى ما أدى إلى الحادث، ونُقلت الجثة لمستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
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مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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رصاصة ورأس مهشم.. لعنة نقوط الفرح تقتل شابا بالجيزة

حفل زفاف شعبي بحضور الأهل والأحباب، يتمايل الجميع على أنغام الموسيقى والأغاني بينما تتصاعد أدخنة السجائر والشيشة مكونة سحابة تغطي المنطقة في الوقت الذي يتبارى فيه البعض لدفع قيمة "نقوط" أعلى من الآخر كعادة الأفراح الشعبية، إلا أن الأمر تحول إلى مشاجرة عنيفة بدأت شرارتها الأولى بمشادة كلامية ورغبة أفراد الطرفين في فرض الهيمنة لتشتعل وتيرة الأحداث مع نغمات الموسيقى الصاخبة ذات "الرتم السريع" إلا أنه في اليوم التالي تجددت الخصومة بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط قتيل ومصابين اثنين.
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مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حريق

خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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