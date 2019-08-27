قتل ابن عمه ولقي مصرعه بالخطأ أثناء هروبه بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

صورة أرشيفية

أطلق شخص على نفسه الرصاص بالخطأ، اليوم الثلاثاء، في قرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب هروبه من جريمة قتل صهره؛ إذ أطلق عليه النار، وتمكن من تثبيت سائق توك توك تحت تهديد السلاح، ليتمكن من الهرب، وعندما قاومه السائق وصرخ وتجمهر الناس، حاول الهرب، فأطلق على نفسه الرصاص بالخطأ وهو يقفز في صندوق سيارة نقل. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا بورود بلاغ عن عثور الأهالي على جثة أحد الأشخاص بجواره سلاح ومبلغ 100 ألف جنيه.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي للمعاينة، وتبين أن المجني عليه يدعى "م. م. ح"، 39 عاما، صاحب معرض سيارات، وبحوزته مبلغ مالي كبير ومصاب بطلقات في الصدر بسلاح ناري مرخص، وعلى خلافات عائلية مع زوجته وابنة عمه، تطورت إلى خلافات نسب ومشاجرات عنيفة. وأكدت التحريات وشهود العيان، أن القتيل قتل ابن عمه وصهره