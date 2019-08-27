مصرع شقيقين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالعياط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

لقي شقيقان مصرعهما أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أمام كارتة دهشور طريق مصر - أسيوط الصحراوي. على الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها ووفاة كلّ من أحمد حسين 36 عاما، وشقيقه "مصري" 41 عاما، مقيمين مركز العياط، ونقلت جثتيهما لمستشفى العياط المركزي. فيما تمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي السياق ذاته، شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، ما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة. وعلى الفور، نٌقل المصابون إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم