جريمة

مصرع شقيقين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالعياط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
لقي شقيقان مصرعهما أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أمام كارتة دهشور طريق مصر - أسيوط الصحراوي. على الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها ووفاة كلّ من أحمد حسين 36 عاما، وشقيقه "مصري" 41 عاما، مقيمين مركز العياط، ونقلت جثتيهما لمستشفى العياط المركزي. فيما تمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وفي السياق ذاته، شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، ما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة. وعلى الفور، نٌقل المصابون إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم
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قرار جديد بشأن اتهام «علا القرضاوي» بتمويل الإرهاب

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بتمويل الإرهاب، وإمداد جماعة إرهابية بالأموال والدعم المطلوب لتنفيذ مخططات عدائية ضد مؤسسات البلاد، من شأنها إظهار الدولة في موقف الضعيف، والدعوة لقلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
التنقيب-عن-الاثار

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في بني سويف

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، فلاحا ونجليه وآخر، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بعزبة القناوي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بعزبة القناوي بقرية الشناوية دائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب التأكد من صحة المعلومات.
طلاق

زوج في دعوى نشوز: «منفضة جيوبي على الدقيق»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، لإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه رغم تكرار عرضه الصلح عليها وعلى أسرتها، وذلك إثر خلافات زوجية متكررة بينهما، بسبب هواية زوجته المفضلة بإعداد المعجنات والمخبوزات بصورة مبالغ فيها، والإسراف فى الأمر إلى درجة تشعره بالاشمئزاز من تعاملها مع الدقيق والسمن معاملة الأطفال للصلصال، وأنه لا مانع لديها من الابتكار فى الأمر وإتلاف ما تعده، وحتى أن ما تعتاد عمله يبدو طعمه رديئا لا يمكنه تناوله، وكثيرًا ما تحاول زوجته إخفاء فشلها بحيل تزعجه.
المستشار-محمد شرين-فهمى

إفشاء أسرار الدولة.. غدا النطق بالحكم في «التخابر»

تصدر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها النهائي والبات في قضية إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمًا في يونيو 2015، بمعاقبة كل من: خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبد العاطي و13 آخرين هاربين) بالإعدام شنقا،
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جثة

علقة موت.. مقتل شاب حاول سرقة كابلات في العياط

لم يتوقع 3 أشخاص أن سرقتهم كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول في قرية الرفاعي بالعياط، ستنتهي بقتل أحدهم على يد أهالي القرية بعد تلقينه علقة ساخنة حتى الموت، فيما فرا صديقيه هاربين قبل ضبطهما. البداية كانت بتلقي الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط أشارة من المستشفى تفيد باستقبال شخص مصاب بكدمات وكسور ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وبالانتقال وبسؤال الأهالي تبين قيامه بمساعدة اثنين آخرين في أثناء سرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول، وتعدي الأهالي عليه وتوفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
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مصرع رجل وزوجته وإصابة طفلهما في حادث بمحور الضبعة

لقي زوجان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بطريق "محور الضبعة - روض الفرج" في اتجاه القاهرة، بينما نجت طفلتهما من الموت بأعجوبة، بعد إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم. واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، جثة كل من: إسماعيل محمد محمود 45 عاما، وزوجته ولاء حسن أحمد 35 عاما، ويقيمان بالقاهرة، بينما أصيبت ابنتهما أسيل إسماعيل محمد محمود 6 سنوات بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه p.c". تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتولي التحقيق.
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
امرأة-تحمل-سكين

محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
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