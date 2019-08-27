رياضة

نجل حسن حمدي يكشف حقيقة القبض على والده

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
حسن حمدي
حسن حمدي
كشف تيمور نجل حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن إلقاء القبض على والده خلال الساعات الماضية، ونقله إلى سجن طرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء أود أن أشكر كل من اتصل بي وبالوالد (كابتن/ حسن حمدي) للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان (القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله إلى سجن طرة)..... بتاريخ 25/ 8/ 2019".
وواصل نجل حسن حمدي حديثه قائلا: "الكابتن حسن حمدي ووالدتي وعائلتي وعائلة أختي جميعنا في مارينا الساحل الشمالي نقضى إجازة الصيف حتى نهاية أغسطس إن شاء الله.. والجدير بالذكر أن مؤسسة الأهرام قامت بتكريم والدي بتاريخ 1/ 10/ 2018 على ما قام به من إنجازات غير مسبوقة طوال فترة عمله بالمؤسسة". واختتم حديثه،
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
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ضياء السيد: الجوهري سبب تألق محمد صلاح

كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن المنتخب الوطني محظوظ بوجود عدد من النجوم العالميين أمثال محمد صلاح، محمد النني وأحمد حجازي، حيث أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن وجود عدد كبير من النجوم داخل منتخب مصر كان مشروعا خطط له الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة منذ زمن بعيد، مضيفًا أن التخطيط لوجود نجوم في المنتخب يبدأ من منتخبات الناشئين والمنتخب الأوليمبي، وأن صلاح والنني عندما انضما للمنتخب الأول، كانا على دراية بنظام اللعب في المنتخبات لخوضهم العديد من المباريات بمنتخبات الناشئين.
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معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في الكأس

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة فريق مصر المقاصة ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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