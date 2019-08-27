نجل حسن حمدي يكشف حقيقة القبض على والده

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

حسن حمدي

كشف تيمور نجل حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن إلقاء القبض على والده خلال الساعات الماضية، ونقله إلى سجن طرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء أود أن أشكر كل من اتصل بي وبالوالد (كابتن/ حسن حمدي) للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان (القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله إلى سجن طرة)..... بتاريخ 25/ 8/ 2019".

وواصل نجل حسن حمدي حديثه قائلا: "الكابتن حسن حمدي ووالدتي وعائلتي وعائلة أختي جميعنا في مارينا الساحل الشمالي نقضى إجازة الصيف حتى نهاية أغسطس إن شاء الله.. والجدير بالذكر أن مؤسسة الأهرام قامت بتكريم والدي بتاريخ 1/ 10/ 2018 على ما قام به من إنجازات غير مسبوقة طوال فترة عمله بالمؤسسة". واختتم حديثه،