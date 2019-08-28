ما أفضل الأوقات لتناول الكربوهيدرات والدهون؟

يقال إنه يجب تناول الكربوهيدرات بمفردها، وبالتالي ستكون عملية الهضم سهلة للغاية، ولكن هذا غير صحيح، في الواقع من الأفضل أن تتناول البروتين بجانب الكربوهيدرات

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أضرار الكربوهيدرات

ينادي خبراء التغذية دائمًا بتقليل كمية الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لأنها تتراكم في الجسم على هيئة دهون في البطن والفخذين، وبشكل عام، ينتج عنها أمراض عديدة تتعلق بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، لذا ينصح دائمًا بتناول طعام صحي، ولكن ليس الدهون فقط هي التي تتراكم في جسم الإنسان، فقد أثبتت العديد من الأبحاث أن الكربوهيدرات أيضًا تختزن في الجسم، لذا ينصح بتنظيم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، نقلًا عن "dailyhealthpost".

توجد العديد من الأنظمة الغذائية التي تدور حول تنظيم استهلاك الكربوهيدرات يوميا، فإذا كانت الكربوهيدرات جزءا كبيرا من استهلاكك اليومي من العناصر الغذائية، فتوجد عدة طرق لتتناولها، من أجل الحصول على أكبر قدر من الفوائد، وتجنب الآثار السلبية لها، على سبيل المثال تراكم الكربوهيدرات أو تخزينها في الجسم،