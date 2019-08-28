ما أفضل الأوقات لتناول الكربوهيدرات والدهون؟

يقال إنه يجب تناول الكربوهيدرات بمفردها، وبالتالي ستكون عملية الهضم سهلة للغاية، ولكن هذا غير صحيح، في الواقع من الأفضل أن تتناول البروتين بجانب الكربوهيدرات
ينادي خبراء التغذية دائمًا بتقليل كمية الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لأنها تتراكم في الجسم على هيئة دهون في البطن والفخذين، وبشكل عام، ينتج عنها أمراض عديدة تتعلق بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، لذا ينصح دائمًا بتناول طعام صحي، ولكن ليس الدهون فقط هي التي تتراكم في جسم الإنسان، فقد أثبتت العديد من الأبحاث أن الكربوهيدرات أيضًا تختزن في الجسم، لذا ينصح بتنظيم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، نقلًا عن "dailyhealthpost".
توجد العديد من الأنظمة الغذائية التي تدور حول تنظيم استهلاك الكربوهيدرات يوميا، فإذا كانت الكربوهيدرات جزءا كبيرا من استهلاكك اليومي من العناصر الغذائية، فتوجد عدة طرق لتتناولها، من أجل الحصول على أكبر قدر من الفوائد، وتجنب الآثار السلبية لها، على سبيل المثال تراكم الكربوهيدرات أو تخزينها في الجسم،
توجد العديد من الأنظمة الغذائية التي تدور حول تنظيم استهلاك الكربوهيدرات يوميا، فإذا كانت الكربوهيدرات جزءا كبيرا من استهلاكك اليومي من العناصر الغذائية، فتوجد عدة طرق لتتناولها، من أجل الحصول على أكبر قدر من الفوائد، وتجنب الآثار السلبية لها، على سبيل المثال تراكم الكربوهيدرات أو تخزينها في الجسم، يعد إحدى السلبيات التي تنتج عن تناولها، ولتجنب اختزانها في الجسم، والحصول على أكبر قدر من الطاقة منها عليك باتباع الطرق البسيطة الآتية:
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1-تناول أكبر قدر من الكربوهيدرات بعد التمرينات الرياضية
من أفضل الطرق لإدراج الكربوهيدرات في نظامك الغذائي بطريقة صحية أن تتناول أكبر قدر منها بعد ممارسة التمرينات الرياضية، حيث تحسن من مقاومة الأنسولين، وتسرع من عملية الشفاء، فأثناء الرياضة يستنفد جسمك كلا من الجلوكوز والجليكوجين، وكل منهما بمثابة مخزن للطاقة، أي مصدر مهم للطاقة، وعندما تفقد كميات كبيرة من الطاقة يقوم الجسم بإطلاق هرمون التوتر "الكورتيزول"، في الأساس ما يقوم به هذا الهرمون هو تحطيم أنسجة العضلات، وتحويلها إلى مزيد من الجلوكوز من خلال عملية تسمى "تكوين السكر".
إذن تناول الكربوهيدرات بعد ممارسة التمرينات الرياضية يقلل من فرص تخزين الدهون في الجسم، لأن حساسية الأنسولين في جسمك قد تحسنت.
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2-قلل الكربوهيدرات على وجبة الغداء
فبينما تتناول الكربوهيدرات بعد ممارسة التمرينات الرياضية على الفور، يجب أن تضع في اعتبارك تقليل كمية الكربوهيدرات المستهلكة أثناء وجبة الغداء، قد لا تساهم في بناء عضلات جديدة، ولكن الكربوهيدرات البسيطة (عصير الفواكه والمكرونة) تعمل على ارتفاع معدلات السكر في الدم، مما يؤدي إلى قلة التركيز، وبدلًا من ذلك عليك أن تستهلك الكربوهيدرات الخاصة بك في المساء، وذلك سيساعد على الاسترخاء والنوم بشكل سريع، حاول أيضًا أن تحصل على الكربوهيدرات التي يحتاجها جسمك من البطاطا الحلوة.
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3-توقف عن تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام
لتجنب اختزان الكربوهيدرات في الجسم عليك بالتوقف عن تناول المشروبات الغازية بجانب الوجبات، فالعصائر المحملة بكميات كبيرة من السكر والصودا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في معدل السكر في الدم، مما يؤدي إلى تحويل السعرات الحرارية لدهون، ينتج عنها زيادة كبيرة في الوزن، بدلًا من ذلك يمكنك تناول المياه بجانب الوجبات الأساسية، وستكون في هذه الحالة عملية الأيض الخاصة بك قادرة على حرق الدهون، فالمياه تعتبر خيارا مثاليا وصحيا أكثر من المشروبات الغازية.
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4-لا تتناول الكربوهيدرات بمفردها
توجد بعض الخرافات المتعلقة بالنظم الغذائية، على سبيل المثال يُقال إنه يجب تناول الكربوهيدرات بمفردها، وبالتالي ستكون عملية الهضم سهلة للغاية، ولكن هذا غير صحيح، في الواقع، من الأفضل أن تتناول البروتين بجانب الكربوهيدرات، لأن كلا منهما سيمدك بمعدلات عالية من الطاقة والشعور بالامتلاء والشبع.