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ما أفضل الأوقات لتناول الكربوهيدرات والدهون؟

يقال إنه يجب تناول الكربوهيدرات بمفردها، وبالتالي ستكون عملية الهضم سهلة للغاية، ولكن هذا غير صحيح، في الواقع من الأفضل أن تتناول البروتين بجانب الكربوهيدرات
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أضرار الكربوهيدرات
أضرار الكربوهيدرات
ينادي خبراء التغذية دائمًا بتقليل كمية الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لأنها تتراكم في الجسم على هيئة دهون في البطن والفخذين، وبشكل عام، ينتج عنها أمراض عديدة تتعلق بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، لذا ينصح دائمًا بتناول طعام صحي، ولكن ليس الدهون فقط هي التي تتراكم في جسم الإنسان، فقد أثبتت العديد من الأبحاث أن الكربوهيدرات أيضًا تختزن في الجسم، لذا ينصح بتنظيم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، نقلًا عن "dailyhealthpost".
توجد العديد من الأنظمة الغذائية التي تدور حول تنظيم استهلاك الكربوهيدرات يوميا، فإذا كانت الكربوهيدرات جزءا كبيرا من استهلاكك اليومي من العناصر الغذائية، فتوجد عدة طرق لتتناولها، من أجل الحصول على أكبر قدر من الفوائد، وتجنب الآثار السلبية لها، على سبيل المثال تراكم الكربوهيدرات أو تخزينها في الجسم،
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الفاصوليا الحمراء

للحصول على اللكتين النباتي.. تناول الفول السوداني

توجد كثير من العناصر الغذائية المهمة التي لا نعلم عنها الكثير؛ على سبيل المثال، اللكتين، فهو من أهم ما يمكن أن تتناوله للحفاظ على الصحة بشكل عام. يعد اللكتين نوعا محددا من البروتين، ويوجد بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأطعمة التي نتناولها، والمنتجات الحيوانية، كما أنه يلعب دورا مهما في عمليات كثيرة في الجسم، بما في ذلك وظائف الجهاز المناعي ونمو الخلايا، ويُنصح دائمًا بتناول الفاصوليا الحمراء، وفول الصويا، والقمح. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
أهمية-العصائر-في-فصل-الصيف

القهوة الباردة وعصير الرمان.. عصائر مرطبة في الصيف

في الشهور الأولى من فصل الصيف، لا يبلغ الحر ذروته، ويكون المناخ العام لطيفا إلى حد ما، ولكن عندما ندخل في شهري أغسطس وسبتمبر، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بمشكلات صحية كبيرة؛ على سبيل المثال، ضربة الشمس وضغط الدم المنخفض، فضلا عن السكتات الدماغية، إذ يجب الحصول على قدر كافٍ من الترطيب من خلال شرب كميات كافية من المياه والعصائر المثلجة للحفاظ على درجة حرارة الجسم، والوظائف الحيوية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
المارشيملو

هل المارشيملو يؤثر على صحة الطفل؟.. يسبب الحساسية

عند الشعور بالملل، نبحث عن الحلوى لتجلب لنا مزيدا من السعادة، على سبيل المثال الشيكولاتة تعد من الاسناك الأساسي في أي بيت، حيث تعمل بفاعلية كبيرة على زيادة الشعور بالسعادة، كما أن الشيكولاتة الداكنة تمنحك العديد من الفوائد، نظرًا للقيمة الغذائية التي توجد بها، كما أن المارشيملو من الأطعمة الترفيهية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار، هل تعلم أنه يتميز بعدة فوائد؟ بالفعل يعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويجعلك تشعر بالشبع، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي verywellfit"".
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صوفي ألين

قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
كيتو-دايت

دراسة: حمية الكيتو بديل لأدوية الصداع النصفي

تحدث عدد لا يحصى من المشاهير عن حبهم لحمية الكيتو التي تبقيهم متألقين على السجادة الحمراء، ولكن خطة تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والقليل من الكربوهيدرات، التي يفضلها خبير الصحة "جوينيث بالترو"، قد تمنع الصداع النصفي. حلل العلماء في إيطاليا 35 من أصحاب الوزن الزائد الذين يعانون من الصداع النصفي، حيث جرب المشاركون نظامين غذائيين منخفضي السعرات، أحدهما كان حمية الكيتو، وعلى مدار شهر واحد، تسبب نظام كيتو الغذائي في تقليل الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطاني.
أهمية الاسناكس

بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".
التوقف-عن-تناول-الخبز

ماذا يحدث عند التوقف عن تناول الخبز لأسبوع؟

يعتبر الخبز العنصر الرئيس في النظام الغذائي، خاصة في وجبة الفطار والعشاء، وإذا ذهبت إلى أحد المطاعم يقدم لك الويتر طبقا من الخبز بجانب السلطات والمخللات، وعند تناوله فإن الشخص يحصل على نحو 20% من إجمالي السعرات الحرارية الغذائية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه لا يوجد خطأ في تناول الخبز محلي الصنع كل مرة من حين إلى حين، إلا أنه لا ينبغي تناول الخبز المعالج يوميًّا، وإذا وجدت نفسك تأكل هذا النوع من الخبز خلال معظم وجباتك، فحاول الاستغناء عنه لمدة شهر كامل.
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