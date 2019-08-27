رياضة

ضياء السيد: الجوهري سبب تألق محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن المنتخب الوطني محظوظ بوجود عدد من النجوم العالميين أمثال محمد صلاح، محمد النني وأحمد حجازي، حيث أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن وجود عدد كبير من النجوم داخل منتخب مصر كان مشروعا خطط له الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة منذ زمن بعيد، مضيفًا أن التخطيط لوجود نجوم في المنتخب يبدأ من منتخبات الناشئين والمنتخب الأوليمبي، وأن صلاح والنني عندما انضما للمنتخب الأول، كانا على دراية بنظام اللعب في المنتخبات لخوضهم العديد من المباريات بمنتخبات الناشئين.
واختتم ضياء السيد تصريحاته بأنه يجب وجود خطة ونظام عمل ممنهج للحفاظ على اكتشاف المواهب في سن صغيرة وتطويرها بشكل يفيد المنتخب الأول وفرق الدوري الممتاز. وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على نظيره فريق آرسنال في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تمكن
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نيمار (1)

تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
.حسن-حمدي‎

نجل حسن حمدي يكشف حقيقة القبض على والده

كشف تيمور نجل حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن إلقاء القبض على والده خلال الساعات الماضية، ونقله إلى سجن طرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء أود أن أشكر كل من اتصل بي وبالوالد (كابتن/ حسن حمدي) للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان (القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله إلى سجن طرة)..... بتاريخ 25/ 8/ 2019".
الزمالك-المقاصة (15)

معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في الكأس

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة فريق مصر المقاصة ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
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محمد صلاح

مدرب بازل السابق: محمد صلاح مثل القاتل المبتسم

كشف الألماني هيكو فوجل، مدرب بازل السويسري السابق، كواليس انضمام محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق السويسري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل، وذلك حسبما أفاد لموقع سبوكس الألماني. وقال فوجل: "صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت أنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي، وفي الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما عندما كانا في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".
لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
محمد صلاح (1.) (2)

شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
صلاح-وزوجته

محمد صلاح: بحب الكشري وصورة «مكة» خلفية هاتفي

كشف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن معلومات لم يعرف محبوه إجاباتها سابقا، وذلك خلال مقابلته الحصرية مع شبكة CNN، وأجاب صلاح عن بعض الأسئلة السريعة، كشف خلالها عمن هم قدوته في كرة القدم والمسلسلات التي يفضّل مشاهدتها، والقوة الخارقة التي يريد الحصول عليها. واختار صلاح عند سؤاله عن قدوته خلال نشأته، ثلاثة لاعبين هم: رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وفرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، وبسؤاله عن زميله الأكثر فكاهة في فريقه ليفربول، اختار صلاح ديان لوفرين مدافع الريدز.
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