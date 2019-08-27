ضياء السيد: الجوهري سبب تألق محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

محمد صلاح

كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن المنتخب الوطني محظوظ بوجود عدد من النجوم العالميين أمثال محمد صلاح، محمد النني وأحمد حجازي، حيث أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن وجود عدد كبير من النجوم داخل منتخب مصر كان مشروعا خطط له الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة منذ زمن بعيد، مضيفًا أن التخطيط لوجود نجوم في المنتخب يبدأ من منتخبات الناشئين والمنتخب الأوليمبي، وأن صلاح والنني عندما انضما للمنتخب الأول، كانا على دراية بنظام اللعب في المنتخبات لخوضهم العديد من المباريات بمنتخبات الناشئين.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بأنه يجب وجود خطة ونظام عمل ممنهج للحفاظ على اكتشاف المواهب في سن صغيرة وتطويرها بشكل يفيد المنتخب الأول وفرق الدوري الممتاز. وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على نظيره فريق آرسنال في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تمكن