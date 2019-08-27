سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

ارتباك وجدل كبير يسيطر على البورصة المصرية، بسبب استمرار حالة التراجع لمؤشراتها، رغم محاولات الإنعاش الكثيرة والاستقرار الاقتصادي بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية
تحرير:كريم ربيع ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
خسائر البورصة
خسائر البورصة
رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟
مبيعات الأجانب تقود البورصة للتراجع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 279.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية
اقرأ المزيد
سبائك-ذهب (2)

بعد صعوده القياسي.. هل حان وقت الاستثمار في الذهب؟

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن ارتفاع الذهب جاء نتيجة تسارع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتباطؤ النمو العالمي، وكذلك اتخاذ البنوك المركزية حول العالم قرارات بتسيير السياسية النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة. ويعد الاستثمار في الذهب أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ، نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.
المجلس-المصري-الياباني (1)

العربي: إنشاء مصنع سوميتومو بورسعيد يوفر 1000 وظيفة

كشف المهندس إبرهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن البدء في إنشاء مصنع «سوميتومو» في بور سعيد، الذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري الياباني بحضور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الخارجية، والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين وما يزيد على 50 من رجال الأعمال المصريين واليابانيين، وقال العربي إن مجلس الأعمال المصري الياباني، يسعى جاهدًا لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.49 جنيه، ونحو 16.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الزراعي المصري نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
مدينة-الرخام (1)

مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
عقارات (2)

هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
حديد (3)

رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
المدن-الجديدة‎ (1)

عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org