رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

ارتباك وجدل كبير يسيطر على البورصة المصرية، بسبب استمرار حالة التراجع لمؤشراتها، رغم محاولات الإنعاش الكثيرة والاستقرار الاقتصادي بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية

تحرير:كريم ربيع ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟

مبيعات الأجانب تقود البورصة للتراجع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 279.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية

مبيعات الأجانب تقود البورصة للتراجع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 279.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.55%، والعرب على 7.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.70%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 161.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 6.9 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17524 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5327 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 544 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1427 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

غير طبيعي

«لا أجد أي مبرر منطقي لهبوط البورصة المصرية، رغم كل المحاولات لدفعها نحو تحقيق الربح» هذا ما أكده المحلل المالي رأفت عامر، خبير أسواق المال، موضحًا أنه عقب تخفيض البنك المركزي للفائدة بنحو 1.5% الخميس الماضي، توقع الجميع أن تشهد البورصة انتعاشة قوية هذا الأسبوع على الأقل، إلا أن ما حدث كان غير ذلك تمامًا، فتأثر السوق سلبيًّا بدون أسباب حقيقية.

وعاد عامر ليقول لـ«التحرير»، هناك مبررات قد تكون هي السبب في هذا التراجع، في مقدمتها تراجع أسواق المال في المنطقة العربية، مع شطب شركة جلوبال تيلكوم القابضة من جدول القيد من البورصة المصرية، أو ضبط للمراكز المالية لعدد من العملاء.

وتوقع رأفت عامر أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في البورصة، تعيد مؤشراتها للصعود من جديد، وقد يكون الوضع الحالي مجرد تصحيح أسعار، ليس أكثر.

«كريدي سويس»: التحسن على المدى المتوسط

وتوقع بنك «كريدي سويس» أن يزيد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، من جاذبية أسهم البورصة المصرية.

إلا أن أحمد بدر رئيس قطاع الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك السويسري، يرى أن التأثير الإيجابي لهذا القرار ربما يأتي على المدى المتوسط، نظرا للموجة البيعية والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية، مضيفًا أنه على المدى الطويل يزيد قرار تيسير السياسة النقدية من جاذبية السوق المصري.

وتوقع استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض الفائدة الفترة المقبلة، ما سيدعم أداء البورصة أكثر وأكثر، لافتا إلى أن بعض أسهم الشركات الاستهلاكية قد تكوت أكثر جاذبية من شركات القطاع العقاري الذي يشهد فائضا في المعروض عن ما يطلبه السوق.

يذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد وافقت اليوم على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة من جدول القيد.