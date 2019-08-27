قرار جديد بشأن اتهام «علا القرضاوي» بتمويل الإرهاب

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

علا القرضاوي - صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بتمويل الإرهاب، وإمداد جماعة إرهابية بالأموال والدعم المطلوب لتنفيذ مخططات عدائية ضد مؤسسات البلاد، من شأنها إظهار الدولة في موقف الضعيف، والدعوة لقلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمة تمويل جماعة الإخوان من الخارج عبر دول أجنبية بهدف زيادة أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة. تواجه علا القرضاوي،