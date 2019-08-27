جريمة

قرار جديد بشأن اتهام «علا القرضاوي» بتمويل الإرهاب

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
علا القرضاوي - صورة أرشيفية
علا القرضاوي - صورة أرشيفية
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بتمويل الإرهاب، وإمداد جماعة إرهابية بالأموال والدعم المطلوب لتنفيذ مخططات عدائية ضد مؤسسات البلاد، من شأنها إظهار الدولة في موقف الضعيف، والدعوة لقلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمة تمويل جماعة الإخوان من الخارج عبر دول أجنبية بهدف زيادة أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة. تواجه علا القرضاوي،
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع شقيقين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالعياط

لقي شقيقان مصرعهما أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أمام كارتة دهشور طريق مصر - أسيوط الصحراوي. على الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها ووفاة كلّ من أحمد حسين 36 عاما، وشقيقه "مصري" 41 عاما، مقيمين مركز العياط، ونقلت جثتيهما لمستشفى العياط المركزي. فيما تمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
التنقيب-عن-الاثار

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في بني سويف

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، فلاحا ونجليه وآخر، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بعزبة القناوي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بعزبة القناوي بقرية الشناوية دائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب التأكد من صحة المعلومات.
طلاق

زوج في دعوى نشوز: «منفضة جيوبي على الدقيق»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، لإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه رغم تكرار عرضه الصلح عليها وعلى أسرتها، وذلك إثر خلافات زوجية متكررة بينهما، بسبب هواية زوجته المفضلة بإعداد المعجنات والمخبوزات بصورة مبالغ فيها، والإسراف فى الأمر إلى درجة تشعره بالاشمئزاز من تعاملها مع الدقيق والسمن معاملة الأطفال للصلصال، وأنه لا مانع لديها من الابتكار فى الأمر وإتلاف ما تعده، وحتى أن ما تعتاد عمله يبدو طعمه رديئا لا يمكنه تناوله، وكثيرًا ما تحاول زوجته إخفاء فشلها بحيل تزعجه.
المستشار-محمد شرين-فهمى

إفشاء أسرار الدولة.. غدا النطق بالحكم في «التخابر»

تصدر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها النهائي والبات في قضية إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمًا في يونيو 2015، بمعاقبة كل من: خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبد العاطي و13 آخرين هاربين) بالإعدام شنقا،
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محكمة-ارشفية

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.
المستشار-حسن-فريد

بعد غلق المرافعات.. دفاع «بيت المقدس» يهدد بالاعتصام

فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، خلال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بغلق باب المرافعات، وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز القضية التي يحاكم فيها 213 متهما، للنطق بالحكم في جلسة 2 من سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
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تجديد حبس 12 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بتجديد حبس 12 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
حريق معهد الأورام

تحقيقات تفجير «الأورام»: نفس أسلوب حادث القنصلية الإيطالية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى حادث تفجير معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى المعهد، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين معهد الأورام، وقررت استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الحادث الغاشم، الذي تسبب في موجة عارمة من الحزن جراء هذا تفجير الذي سمع دويه في قلب العاصمة وهز أرجاءها.
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