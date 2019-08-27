رياضة

غموض حول موقف عبدالله السعيد من مباراة حرس الحدود

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز في مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أول أمس أمام إيتوال الكونغولي ولم يتمكن من المشاركة في اللقاء، وسيخضع السعيد لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاستمرار في التأهيل، حيث يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
وتأهل فريق نادي بيراميدز لدور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية  بعدما تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي بنتيجة 5- 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويستأنف الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة. وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير
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الأهلي يمدد عقد باسم علي ثلاثة مواسم

مدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والجونة. وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور محمد شيحة وكيل اللاعب، من أجل مناقشة مصير الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، وبحث العروض التي يمتلكها اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.
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طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
رمضان- صبحى

مران الأهلي.. تدريبات خفيفة لصبحي وتجهيز إكرامي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد فترة الراحة التي منحها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين لشرح فترة الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشمل مران الفريق، اليوم، جانبا بدنيا، وفقرة خاصة بالجانب الفني، كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
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بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
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إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
بيراميدز (3)

بيراميدز كابوس الأهلي في الألفية الثالثة

كالعادة استطاع فريق بيراميدز أن يرسخ عقدته في مبارياته مع الأهلي بعد فوزه اليوم على الأخير بهدف دون رد أحرز إيريك تراوري في الدقيقة 55 من المباراة، التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليحسم بيراميدز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس، كما إن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يطيح فيها بيراميدز بالأهلي من كأس مصر حيث فاز عليه الموسم الماضي بنفس النتيجة في دور الـ8 لكن تحت إسم الأسيوطي.
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