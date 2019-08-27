غموض حول موقف عبدالله السعيد من مباراة حرس الحدود

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

عبدالله السعيد

تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز في مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أول أمس أمام إيتوال الكونغولي ولم يتمكن من المشاركة في اللقاء، وسيخضع السعيد لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاستمرار في التأهيل، حيث يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق نادي بيراميدز لدور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي بنتيجة 5- 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويستأنف الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة. وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير



وتأهل فريق نادي بيراميدز لدور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي بنتيجة 5- 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويستأنف الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة.



وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق بيراميدز قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب العودة من الكونغو.



وكان فريق بيراميدز قد تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تخطى فريق النادي الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في دور الـ16 من مسابقة الكأس.