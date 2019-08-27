ريفالدو يطالب بعودة نيمار.. ووالد اللاعب يؤكد

تحرير:محمد جمال ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

نيمار

علق ريفالد نجم منتخب البرازيل سابقا، على أزمة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا للفريق الكتالونى، مشيرا إلى أن إدارة برشلونة عليها بذل قصارى جهدها من أجل انتقال نيمار من صفوف باريس سان جيرمان إلى البوجرانا مرة أخرى. وقال ريفالدو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "نحن نعرف كل ما حدث لنيمار، رحيله عن برشلونة كان خطأ، لكنه الآن يريد العودة، ويجب على إدارة البارسا ألا تترك نيمار يوقع لأى نادٍ آخر". وأكمل: "أنا على أمل أن تحل المشكلة مع إدارة باريس سان جيرمان، وأن يعود نيمار إلى المكان الذى لم يجب أن يرحل عنه أبدا".

وعلى الجانب الآخر جاء رد والد نيمار مؤيدا لما نشره نجم البرازيل السابق، حيث كان أحد المعجبين بما نشره ريفالدو ويأتى ذلك بالتزامن مع وجود وفد من إدارة الفريق الكتالونى فى العاصمة الفرنسية باريس للتوصل لاتفاق بين الطرفين. ومن جانبها تسعى إدارة الفريق الباريسي لبيع اللاعب بشكل نهائى وترفض بشكل قاطع مبدأ