رياضة

ريفالدو يطالب بعودة نيمار.. ووالد اللاعب يؤكد

تحرير:محمد جمال ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
نيمار
نيمار
علق ريفالد نجم منتخب البرازيل سابقا، على أزمة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا للفريق الكتالونى، مشيرا إلى أن إدارة برشلونة عليها بذل قصارى جهدها من أجل انتقال نيمار من صفوف باريس سان جيرمان إلى البوجرانا مرة أخرى. وقال ريفالدو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "نحن نعرف كل ما حدث لنيمار، رحيله عن برشلونة كان خطأ، لكنه الآن يريد العودة، ويجب على إدارة البارسا ألا تترك نيمار يوقع لأى نادٍ آخر". وأكمل: "أنا على أمل أن تحل المشكلة مع إدارة باريس سان جيرمان، وأن يعود نيمار إلى المكان الذى لم يجب أن يرحل عنه أبدا".
وعلى الجانب الآخر جاء رد والد نيمار مؤيدا لما نشره نجم البرازيل السابق، حيث كان أحد المعجبين بما نشره ريفالدو ويأتى ذلك بالتزامن مع وجود وفد من إدارة الفريق الكتالونى فى العاصمة الفرنسية باريس للتوصل لاتفاق بين الطرفين. ومن جانبها تسعى إدارة الفريق الباريسي لبيع اللاعب بشكل نهائى وترفض بشكل قاطع مبدأ
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
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رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

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