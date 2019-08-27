السبب مجهول.. سماع شهود مقتل أمين شرطة مجمع الأديان

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

مصرع أمين شرطة- أرشيفية

باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، اتحقيقاتها في واقعة مصرع أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أثناء خدمته في محيط مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وأشار الشهود إلى أنهم فوجئوا بالمتهم يغافل أمين الشرطة أثناء خدمته وسدد له طعنة بواسطة سلاح أبيض، لم يتمكنوا من رؤيته تحديدا، ولم يعرفوا السبب. وأوضحوا أن الأهالي والخدمات الأمنية المعينة في محيط المسجد، نقلت أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، إلا أنه فارق الحياة، فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حصلت «التحرير» على أول صورة لأمين الشرطة، محمد سعيد عبدالقوي، فيما انتقل وكيل نيابة الحوادث بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع الحادث بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بموقع الحادث