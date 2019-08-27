جريمة

السبب مجهول.. سماع شهود مقتل أمين شرطة مجمع الأديان

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
مصرع أمين شرطة- أرشيفية
مصرع أمين شرطة- أرشيفية
باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، اتحقيقاتها في واقعة مصرع أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أثناء خدمته في محيط مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وأشار الشهود إلى أنهم فوجئوا بالمتهم يغافل أمين الشرطة أثناء خدمته وسدد له طعنة بواسطة سلاح أبيض، لم يتمكنوا من رؤيته تحديدا، ولم يعرفوا السبب. وأوضحوا أن الأهالي والخدمات الأمنية المعينة في محيط المسجد، نقلت أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، إلا أنه فارق الحياة، فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
حصلت «التحرير» على أول صورة لأمين الشرطة، محمد سعيد عبدالقوي، فيما انتقل وكيل نيابة الحوادث بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع الحادث بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بموقع الحادث
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الرقابة الإدارية (1)

بعد ثقة السيسي.. أبرز «خبطات» الرقابة الإدارية ضد الفساد

ضربات أمنية ناجحة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لاصطياد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب، والمتورطين في قضايا الرشاوى والتربح واستغلال مناصبهم، أشهر طويلة يقضيها ضباط الرقابة الإدارية في إجراء تحرياتهم بشأن هؤلاء ممن تحوم حولهم الشبهات في قطاعات أعمالهم، وتتنوع قائمة المضبوطين الساقطين في قفص الرقابة الإدارية، وامتدت لتشمل وزراء ومحافظين ومسئولين ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الوقت.
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مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، أثر تصادم تمناية مع نصف نقل بطريق الصحراوي نزلة كوبري "العشر تلاف" اتجاه الإسكندرية، إذ قطعت السيارة النصف نقل الطريق أمام السيارة الأخرى ما أدى إلى الحادث، ونُقلت الجثة لمستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
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قرار جديد بشأن اتهام «علا القرضاوي» بتمويل الإرهاب

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بتمويل الإرهاب، وإمداد جماعة إرهابية بالأموال والدعم المطلوب لتنفيذ مخططات عدائية ضد مؤسسات البلاد، من شأنها إظهار الدولة في موقف الضعيف، والدعوة لقلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
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مصرع شقيقين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالعياط

لقي شقيقان مصرعهما أثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالعياط كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أمام كارتة دهشور طريق مصر - أسيوط الصحراوي. على الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها ووفاة كلّ من أحمد حسين 36 عاما، وشقيقه "مصري" 41 عاما، مقيمين مركز العياط، ونقلت جثتيهما لمستشفى العياط المركزي. فيما تمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل «فتاة العياط»

قال مصدر قضائي، إن نيابة العياط، قررت اليوم الإثنين، الاستئناف على القرار الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر الكلية، بإخلاء سبيل أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، ولا زالت تنتظر النيابة ورود صورة قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاستئناف، فيما قررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
متهمة

منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

«محدش يعمل عليا كبير».. كيف بدأت مشاجرة «السلام»؟

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، بتجديد حبس 7 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بإثارة الذعر والفزع في منطقة مساكن المحمودية، نتيجة خلافات الجيرة في ما بينهم، والتى نتجت عنها إصابة عدد من المواطنين بطلق خرطوش وكدمات وجروح متفرقة، وقررت النيابة تحريز فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وشوم وعصي، واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث الذي تسبب في ذعر المواطنين.
قبض-متهم

«جركن بنزين وشومة» كيف عاقب «عاطل السلام» زوجته؟

فاض به الكيل، فلم يجد وسيلة لحل خلافاته الزوجية مع شريكة حياته سوى "علقة ساخنة" وإضرام النيران في الشقة، والفرار قبل حضور رجال الشرطة، وهو ما حدث مع عاطل منطقة السلام، الذي تعدى على زوجته بالضرب بـ"شومة" تسببت في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها، ثم أحضر كمية من البنزين وسكبه داخل الشقة، وأشعل النيران بها، وفر هاربا من مسرح الحادث، قبل أن تنجح قوة من رجال مباحث القاهرة في القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
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