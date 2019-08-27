رياضة

تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

تحرير:محمد جمال ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
نيمار
نيمار
انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 170 مليون يورو، يُدفع على أقساط، في حين طلب سان جيرمان 100 مليون يورو، إلى جانب عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو. ويتفاءل برشلونة بإمكانية حسم الصفقة لصالحه، خاصة في ظل إصرار نيمار على العودة مجددًا لقلعة الكامب نو، وعدم استكمال مسيرته مع فريق سان
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
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رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

كشف برنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى لن يحضر المؤتمر الذى يجمع رؤساء رابطة الأندية الأوروبية الودى الذي سيقام يوم الجمعة فى مدينة ليفربول. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الفريق الكتالونى بناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان لحسم صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي والذى كان محور اهتمام الصحف العالمية وذلك بعد أنباء عن رجوعه إلى صفوف البلوجرانا خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
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