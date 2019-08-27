تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

تحرير:محمد جمال ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة قدم عرضًا بقيمة 170 مليون يورو، يُدفع على أقساط، في حين طلب سان جيرمان 100 مليون يورو، إلى جانب عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو. ويتفاءل برشلونة بإمكانية حسم الصفقة لصالحه، خاصة في ظل إصرار نيمار على العودة مجددًا لقلعة الكامب نو، وعدم استكمال مسيرته مع فريق سان