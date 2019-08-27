ماكرون يهاجم رئيس البرازيل بسبب السخرية من زوجته

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

إيمانويل ماكرون

في تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته، هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بحسب "بي بي سي عربي". وسخر أحد أنصار الرئيس البرازيلي من سخر "بريجيت" زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك، احتوى على صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما. المنشور قال: "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، فيما كتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبًا على التعليق: "لا تحرجوه... يا رجل".

فيما قال ماكرون، ردا على سؤال يتعلق بتصريحات بولسونارو الساخرة، إنها "غير مهذبة للغاية ومحزنة". وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية أمس: "أدلى (بولسونارو) بأشياء غير مهذبة للغاية عن زوجتي، أحترم جدا الشعب البرازيلي، ونأمل فقط أن يكون لديهم رئيس يتصرف بطريقة تليق