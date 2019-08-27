محمد شريف يسجل في فوز إنبي على الزيد الإماراتي

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

محمد شريف

حقق فريق إنبي بقيادة علي ماهر، الفوز على نظيره الزيد الإماراتي، بثنائية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، وسجل محمد شريف القادم حديثًًا من فريق الأهلي هدفًا فيما أضاف محمود صلاح القادم من بيراميدز الهدف الثاني، ومن المقرر أن يخوض إنبي مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى، الذي يقوده مختار مختار، فى الرابعة والنصف من عصر يوم السبت المقبل، على ملعب السلام.

محمد شريف صاحب الـ23 عامًا انضم إلى الأهلي قادمًا من وادي دجلة في يناير 2018، وشارك في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ويعد محمد شريف هو الراحل الـ18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر. وكان جهاز إنبى قد قرر دخول معسكر أخير فى الإسكندرية استعدادًا للموسم المقبل، حيث يسافر الفريق البترولى