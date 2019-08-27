رياضة

محمد شريف يسجل في فوز إنبي على الزيد الإماراتي

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م
محمد شريف
محمد شريف
حقق فريق إنبي بقيادة علي ماهر، الفوز على نظيره الزيد الإماراتي، بثنائية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، وسجل محمد شريف القادم حديثًًا من فريق الأهلي هدفًا فيما أضاف محمود صلاح القادم من بيراميدز الهدف الثاني، ومن المقرر أن يخوض إنبي مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى، الذي يقوده مختار مختار، فى الرابعة والنصف من عصر يوم السبت المقبل، على ملعب السلام.
محمد شريف صاحب الـ23 عامًا انضم إلى الأهلي قادمًا من وادي دجلة في يناير 2018، وشارك في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ويعد محمد شريف هو الراحل الـ18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر. وكان جهاز إنبى قد قرر دخول معسكر أخير فى الإسكندرية استعدادًا للموسم المقبل، حيث يسافر الفريق البترولى
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مران-الأهلي‎ (3)

الأهلي يمدد عقد باسم علي ثلاثة مواسم

مدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والجونة. وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور محمد شيحة وكيل اللاعب، من أجل مناقشة مصير الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، وبحث العروض التي يمتلكها اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.
منتخب- مص- لكرة- الطائرة‎

طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
رمضان- صبحى

مران الأهلي.. تدريبات خفيفة لصبحي وتجهيز إكرامي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد فترة الراحة التي منحها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين لشرح فترة الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشمل مران الفريق، اليوم، جانبا بدنيا، وفقرة خاصة بالجانب الفني، كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
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محمد-شريف

رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لإنبي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم، وأوضح توفيق أن النادي الأهلي وافق على إعارة محمد شريف إلى إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين. صاحب الـ 23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، وشارك في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ويعد محمد شريف هو الراحل الـ 18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
الجونة

بعد تجديد تعاقده.. سموحة يتعاقد مع لاعب الجونة

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي عن رحيل محمد نادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتجديد عقده مع الفريق الساحلي لمدة موسم قبل لقاء الزمالك، بهدف بيعه إلى الفريق السكندري بمقابل مادي، ولم يمانع المدرب الصربي نيبوشا في رحيل اللاعب، بعد قيام إدارة الجونة بعرض الأمر عليه، متمنيًا للاعب الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، التوفيق خلال التجربة الجديدة التي يستعد لخوضها خلال الفترة المقبلة، بعدما خاض 26 مواجهة مع فريقه خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 4.
محمد عواد - الوحدة (1)

سعفان الصغير: لن أقبل بوجود عواد في الإسماعيلي

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمى فريقه، أجرى اتصالا بأحد مسئولي الزمالك خلال معسكر الفارس الأبيض الذي أقيم في دولة قبرص، لطلب الحصول على مليون دولار كراتب سنوي حتى ينتقل إلى صفوفه، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت"، اليوم الإثنين، قائلا: "عواد قام بالاتصال بأحد مسئولي الزمالك أثناء معسكر الأبيض في قبرص وطلب الانتقال إلى الزمالك، وطلب الحصول على مليون دولار سنويًّا، لقد عاد من السعودية بعد فترة إعارته، راغبًا في عدم استكمال مشواره مع الإسماعيلي".
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