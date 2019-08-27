علاء أبو القاسم: هدفنا تأكيد ريادة مصر في السلاح

تحرير:كريم مليم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

علاء أبو القاسم

أعرب علاء أبو القاسم بطل منتخب مصر للسلاح عن سعادته بفوزه بذهبية فردى السلاح وتخطيه عدة أبطال متميزين فى اللعبة فى القارة الافريقية، والتى تأتى فى إطار بطولة دورة الألعاب الإفريقية. وقال أبو القاسم خلال تصريحات صحفية: "جئنا لنؤكد الريادة الإفريقية فى السلاح، وسأبذل قصارى جهدى لاستكمال الحلم فى أولمبياد طوكيو". جاء هذا الفوز على صالة مركز مولاى رشيد بمدينة الرباط بالمغرب، وذلك فى إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.

ووجه أبو القاسم الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر لعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح وأعضاء مجلس الإدارة، ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى له أبو القاسم بعدما قدم الدعم الكبير له خلال الفترة الماضية، وجهودهم لرفع مستواه بالإعداد الجيد والذى عاونه كثيرا فى تحقيق