رياضة

علاء أبو القاسم: هدفنا تأكيد ريادة مصر في السلاح

تحرير:كريم مليم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
علاء أبو القاسم
علاء أبو القاسم
أعرب علاء أبو القاسم بطل منتخب مصر للسلاح عن سعادته بفوزه بذهبية فردى السلاح وتخطيه عدة أبطال متميزين فى اللعبة فى القارة الافريقية، والتى تأتى فى إطار بطولة دورة الألعاب الإفريقية. وقال أبو القاسم خلال تصريحات صحفية: "جئنا لنؤكد الريادة الإفريقية فى السلاح، وسأبذل قصارى جهدى لاستكمال الحلم فى أولمبياد طوكيو". جاء هذا الفوز على صالة مركز مولاى رشيد بمدينة الرباط بالمغرب، وذلك فى إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.
ووجه أبو القاسم الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر لعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح وأعضاء مجلس الإدارة، ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى له أبو القاسم بعدما قدم الدعم الكبير له خلال الفترة الماضية، وجهودهم لرفع مستواه بالإعداد الجيد والذى عاونه كثيرا فى تحقيق
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بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
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صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية. وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.
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في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع

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