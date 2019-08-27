غالية بن علي تشارك في مهرجان الأوبرا الصيفي

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

غالية بن علي

تستمر فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث تغني يوم الجمعة المقبل المطربة التونسية غالية بن علي، فى الثامنة مساء، بمختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت. وقد عرفت غالية بن علي بغنائها أيضا عددا من أغاني الراحل الشيخ إمام مثل "الفلاحين" و"شيد قصورك"، ولها شعبية ليست بالقليلة في مصر.

وتقدم المطربة مروة ناجى حفلا فى الثامنة مساء الجمعة أيضا، على مسرح أوبرا دمنهور، يتضمن باقة من مؤلفات الموسيقى العربية، منها القديمة والمعاصرة مثل: "أما براوة، قال جاني بعد يومين، برضاك، حرمت أحبك، سهر الليالى، ألف ليلة وليلة، التوبة" إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة. وفي سياق متصل، يحيي الفنان محمد عدوية