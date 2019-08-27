الغموض يزداد حول مصيره.. نيمار يدخل عالم التمثيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

نيمار

يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.

المسلسل بطولة أورسيلا كوربيرو وألفارو مورتي وإيتزيار إيتونيو، وتدور أحداثه حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية. وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء



المسلسل بطولة أورسيلا كوربيرو وألفارو مورتي وإيتزيار إيتونيو، وتدور أحداثه حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية.



وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوما والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.



وانتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني.