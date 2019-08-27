رياضة

الغموض يزداد حول مصيره.. نيمار يدخل عالم التمثيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
نيمار
نيمار
يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.
المسلسل بطولة أورسيلا كوربيرو وألفارو مورتي وإيتزيار إيتونيو، وتدور أحداثه حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية. وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء
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مران-الأهلي‎ (3)

الأهلي يمدد عقد باسم علي ثلاثة مواسم

مدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والجونة. وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور محمد شيحة وكيل اللاعب، من أجل مناقشة مصير الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، وبحث العروض التي يمتلكها اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.
منتخب- مص- لكرة- الطائرة‎

طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
رمضان- صبحى

مران الأهلي.. تدريبات خفيفة لصبحي وتجهيز إكرامي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد فترة الراحة التي منحها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين لشرح فترة الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشمل مران الفريق، اليوم، جانبا بدنيا، وفقرة خاصة بالجانب الفني، كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
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هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
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ريال مدريد في باريس لمحاولة ضم نيمار

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي، مفاوضات مكثفة من قبَل ممثلي ريال مدريد الذين رحلوا إلى فرنسا للتحدث مع ممثلي باريس سان جيرمان بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار، ويتمتع ريال مدريد بتفاؤل كبير بشأن حسم تلك الصفقة، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة منذ أسابيع عديدة إيجاد عرض مناسب يرضي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، إلا أن البارسا حتى الآن لم يجد أي عرض قريب من تطلعات الفريق الفرنسي.
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
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