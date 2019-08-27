مران الأهلي.. تدريبات خفيفة لصبحي وتجهيز إكرامي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

رمضان صبحي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد فترة الراحة التي منحها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين لشرح فترة الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشمل مران الفريق، اليوم، جانبا بدنيا، وفقرة خاصة بالجانب الفني، كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وأدى رمضان صبحي، لاعب الأهلي، تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية. وقام شريف إكرامي، حارس الأهلي، بأداء تدريبات قوية، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، قبل انطلاق مران الفريق، وخاض «إكرامي»