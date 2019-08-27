رياضة

مران الأهلي.. تدريبات خفيفة لصبحي وتجهيز إكرامي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد فترة الراحة التي منحها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين لشرح فترة الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشمل مران الفريق، اليوم، جانبا بدنيا، وفقرة خاصة بالجانب الفني، كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
وأدى رمضان صبحي، لاعب الأهلي، تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية. وقام شريف إكرامي، حارس الأهلي، بأداء تدريبات قوية، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، قبل انطلاق مران الفريق، وخاض «إكرامي»
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مدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والجونة. وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور محمد شيحة وكيل اللاعب، من أجل مناقشة مصير الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، وبحث العروض التي يمتلكها اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.
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طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
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يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.
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عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث حرص «يوسف» على الحديث عن بعض الأمور الفنية مع اللاعب، وذلك في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الغد أمام «اطلع برّة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. ويعلن يوسف، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب للمبيت بها استعدادًا لمواجهة الغد عقب انتهاء المران المسائي.
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رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".
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أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

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