طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

منتخب مصر لكرة الطائرة

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.

ويتبقى للمنتخب الوطني مباراتين في منافسات دورة الألعاب الإفريقية، ستكون أولهما أمام منتخب المغرب يوم الخميس المقبل، على أن تختتم المواجهات بلقاء مع نيجيريا يوم السبت القادم. وتضم قائمة منتخب الطائرة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، كلًا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، هشام يسرى، مصطفى دبشة، محمد عادل،

ويتبقى للمنتخب الوطني مباراتين في منافسات دورة الألعاب الإفريقية، ستكون أولهما أمام منتخب المغرب يوم الخميس المقبل، على أن تختتم المواجهات بلقاء مع نيجيريا يوم السبت القادم.



وتضم قائمة منتخب الطائرة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، كلًا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، هشام يسرى، مصطفى دبشة، محمد عادل، محمد محسن، عبدالرحمن سعودى، أحمد يوسف، أحمد سعيد، عمر نجيب، أحمد ضياء، و أحمد عبد العال.



وتقام منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب الأفريقية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يحصد الميدالية الذهبية الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في المباريات.