رياضة

طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة
تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
ويتبقى للمنتخب الوطني مباراتين في منافسات دورة الألعاب الإفريقية، ستكون أولهما أمام منتخب المغرب يوم الخميس المقبل، على أن تختتم المواجهات بلقاء مع نيجيريا يوم السبت القادم. وتضم قائمة منتخب الطائرة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، كلًا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، هشام يسرى، مصطفى دبشة، محمد عادل،
اقرأ المزيد
مران-الأهلي‎ (3)

الأهلي يمدد عقد باسم علي ثلاثة مواسم

مدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والجونة. وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور محمد شيحة وكيل اللاعب، من أجل مناقشة مصير الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، وبحث العروض التي يمتلكها اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.
رمضان- صبحى

مران الأهلي.. تدريبات خفيفة لصبحي وتجهيز إكرامي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد فترة الراحة التي منحها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين لشرح فترة الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشمل مران الفريق، اليوم، جانبا بدنيا، وفقرة خاصة بالجانب الفني، كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
نيمار

الغموض يزداد حول مصيره.. نيمار يدخل عالم التمثيل

يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
بعثة مصر في المغرب‎

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

مصر تهزم اليابان في مونديال الطائرة للناشئين

فاز المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، المقامة في تونس. وانتصر المنتخب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، التي يحقق فيها الفوز بأول ثلاث مباريات في دور المجموعات من البطولة. الفراعنة تقدموا بشوطين مقابل لا شيء، بنتيجة 25-19 ثم 25-20، قبل أن يعود محاربو الساموراي ويحسمون الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 23-25 و15-25، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل، الذي حسمته مصر بنتيجة 15-10.
ياسين -الشماع‎

مصر تواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية، وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.
عصام الحضري

الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org