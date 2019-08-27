الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

تحرير:محمد فتحي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.

وأشار إلى أن جميع الوسائل الإعلامية والصحفية في مصر نقلت اجتماع رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن هذا الموقع لم يكن موجودا، قائلا: «لو الشعار دا ظهر في الاجتماع كانت الصحف والقنوات الفضائية نقلت وكتبت عنه». وردًّا على سؤال «التحرير» بشأن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المواقع