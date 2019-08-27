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الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

تحرير:محمد فتحي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر
الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر
كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
وأشار إلى أن جميع الوسائل الإعلامية والصحفية في مصر نقلت اجتماع رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن هذا الموقع لم يكن موجودا، قائلا: «لو الشعار دا ظهر في الاجتماع كانت الصحف والقنوات الفضائية نقلت وكتبت عنه». وردًّا على سؤال «التحرير» بشأن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المواقع
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زواج 2

الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.
احمد-العزبي (2)

شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

سادت حالة من الجدل بالشارع المصري وبالأخص داخل الوسط الطبي، عقب قرار وزارة الصحة بشطب «العزبى ورشدى»، من جداول قيد نقابة الصيادلة، إذ أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة في القاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
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هل ينجح وزير التعليم في «مغامرته الجديدة»؟

خمسة عشر يوما متبقية على انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر المقبل، على أن تنخرط بقية المراحل في الدراسة في 21 من الشهر نفسه، ويشهد العام الجديد عددا من التغييرات في نظام الدراسة، بداية من مد الفترة الزمنية للعام، مرورا بإلغاء الثانوية التراكمية لهذا العام، وتعديل نظام امتحانات طلاب المنازل وإضافة مفاهيم جديدة، وتغيير في شكل بعض الكتب وتدريب المعلمين.
السيسي (4)

السيسي يجدد الثقة في شريف خليل رئيسا للرقابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 من أغسطس الجاري، كما نشرت القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 من أغسطس الجاري، وحققت الرقابة الإدارية عدة نجاحات على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ أسقطت عددا من الفاسدين المتورطين في قضايا رشاوى واختلاسات.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
ميكل-هلال

بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

وجه مايكل هلال، رسالة شكر لنجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد إنقاذ حياته وتبرعه له بالدم عقب محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه وقدميه أول أمس، وكتب الطبيب الشاب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مبفتحش سوشيال ميديا طبعا ولا بمسك الموبايل ولسه تعبان.. أنا بس نسيت حاجة مهمة جدا، أنا حابب أشكر جدا جدا شخص جميل جدا اسمه المهندس أسامة.. البشمهندس أسامة أنا معرفهوش وهو ميعرفنيش، كان أول واحد يوصل عندى المستشفى، وهو اللى أنقذ حيآتى واتبرع لي بكيسين دم.. عمه يبقى الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بتاع الأزهر".
احمد-الطيب (2)

شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

تبرع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "بنصف مليون جنيه " من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق تحيا مصر. وأشاد الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحيه للمواطنين. كما تبرع الطيب، بمبلغ نصف مليون جنيه، لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لتقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.
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