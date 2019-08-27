الأهلي يمدد عقد باسم علي ثلاثة مواسم

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

باسم علي

مدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والجونة. وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور محمد شيحة وكيل اللاعب، من أجل مناقشة مصير الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، وبحث العروض التي يمتلكها اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.

وعلم "التحرير" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن سبب عقد الجلسة بين الثلاثي لإنهاء إجراءات إعارة باسم للإسماعيلي، وخرج باسم علي من الحسابات الفنية للأهلي في الفترة الماضية، نظرًا لاعتماد المدير الفني السابق الأورجورياني مارتن لاسارتي، علي محمد هاني، وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن. وكان الأوروجوياني